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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Окупанти били по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, багатоквартирні та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом дня 23 червня обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакували FPV-дронами, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Нікопольщині протягом дня від ударів російської армії страждали райцентр і Покровська громада.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені багатоповерхівка та ще два багатоквартирні будинки, 5 приватних осель, гараж. Понівечена господарська споруда, ще дві - зруйновані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру, дев’ятиповерхівку та газогін. ФОТО

Повідомляється, що минулося без загиблих та постраждалих.

Обстріли Нікопольщини 23 червня
Обстріли Нікопольщини 23 червня
Обстріли Нікопольщини 23 червня
Обстріли Нікопольщини 23 червня
Обстріли Нікопольщини 23 червня
Обстріли Нікопольщини 23 червня
Обстріли Нікопольщини 23 червня

Автор: 

обстріл (29527) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3930) Нікопольський район (298)


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