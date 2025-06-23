Окупанти били по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, багатоквартирні та приватні будинки. ФОТОрепортаж
Російські війська протягом дня 23 червня обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакували FPV-дронами, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Нікопольщині протягом дня від ударів російської армії страждали райцентр і Покровська громада.
Унаслідок ворожих атак пошкоджені багатоповерхівка та ще два багатоквартирні будинки, 5 приватних осель, гараж. Понівечена господарська споруда, ще дві - зруйновані.
Повідомляється, що минулося без загиблих та постраждалих.
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