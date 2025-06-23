В течение дня вследствие российских обстрелов на Донетчине погибли четыре человека, еще три ранены. ФОТО

Вследствие российских обстрелов в течение понедельника, 23 июня, в Донецкой области погибли четыре человека, еще три - получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В Покровской громаде россияне обстреляли частный сектор и ударили FPV-дроном по гражданскому авто: убили 55-летних мужчину и женщину, ранили мужчину.

В Константиновке россияне убили двух мужчин 25 и 65 лет, еще двух человек ранили, повредили 8 домов и автобус.

На фоне постоянных российских обстрелов Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.

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