В течение дня вследствие российских обстрелов на Донетчине погибли четыре человека, еще три ранены. ФОТО
Вследствие российских обстрелов в течение понедельника, 23 июня, в Донецкой области погибли четыре человека, еще три - получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
В Покровской громаде россияне обстреляли частный сектор и ударили FPV-дроном по гражданскому авто: убили 55-летних мужчину и женщину, ранили мужчину.
В Константиновке россияне убили двух мужчин 25 и 65 лет, еще двух человек ранили, повредили 8 домов и автобус.
На фоне постоянных российских обстрелов Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.06.2025 20:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Nika Vesela
показать весь комментарий23.06.2025 21:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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