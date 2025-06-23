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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Впродовж дня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули чотири людини, ще три поранені. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів впродовж понеділка, 23 червня, на Донеччині загинули чотири людини, ще три - зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка.

обстріли Донеччини

У Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус.

На тлі постійних російських обстрілів Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися до безпечніших місць.

Дивіться також: Доба на Донеччині: ворог вбив двох людей, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8932) Покровськ (695) Покровський район (737) Костянтинівка (36)


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23.06.2025 20:49 Відповісти
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23.06.2025 21:05 Відповісти
 
 