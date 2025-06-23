Впродовж дня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули чотири людини, ще три поранені. ФОТО
Внаслідок російських обстрілів впродовж понеділка, 23 червня, на Донеччині загинули чотири людини, ще три - зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка.
У Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус.
На тлі постійних російських обстрілів Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися до безпечніших місць.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар23.06.2025 20:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nika Vesela
показати весь коментар23.06.2025 21:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль