Впродовж дня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули чотири людини, ще три поранені. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів впродовж понеділка, 23 червня, на Донеччині загинули чотири людини, ще три - зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка.

У Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус.

На тлі постійних російських обстрілів Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися до безпечніших місць.

Дивіться також: Доба на Донеччині: ворог вбив двох людей, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж