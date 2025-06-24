Ночью и утром агрессор обстрелял Никопольский район, пострадали четыре человека. ФОТОрепортаж

С позднего вечера и до утра враг продолжал бить по Никопольщине беспилотниками и артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг атаковал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.

"Пострадали четыре человека. Женщины 34 и 40 лет, мужчины - 36 и 44. Все на амбулаторном лечении.

Повреждены админздание, многоэтажка, 2 частных дома и магазин", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты били по Никопольщине FPV-дронами и из артиллерии: повреждены многоэтажка, многоквартирные и частные дома. ФОТОрепортаж









