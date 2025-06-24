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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Ночью и утром агрессор обстрелял Никопольский район, пострадали четыре человека. ФОТОрепортаж

С позднего вечера и до утра враг продолжал бить по Никопольщине беспилотниками и артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг атаковал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.

"Пострадали четыре человека. Женщины 34 и 40 лет, мужчины - 36 и 44. Все на амбулаторном лечении.

Повреждены админздание, многоэтажка, 2 частных дома и магазин", - говорится в сообщении.

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Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина

Автор: 

обстрел (28218) Никополь (1095) Днепропетровская область (4156) Никопольский район (297)


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