Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, постраждало четверо людей. ФОТОрепортаж
Від пізнього вечора і до ранку ворог продовжував бити по Нікопольщині безпілотниками й артилерією.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог атакував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.
"Постраждали четверо людей. Жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44. Всі на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин", - йдеться в повідомленні.
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