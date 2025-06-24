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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, постраждало четверо людей. ФОТОрепортаж

Від пізнього вечора і до ранку ворог продовжував бити по Нікопольщині безпілотниками й артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Нікополь,  Марганецьку та Мирівську громади.

"Постраждали четверо людей. Жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44. Всі на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти били по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, багатоквартирні та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина

Автор: 

обстріл (29540) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3936) Нікопольський район (300)


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