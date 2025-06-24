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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Завершены поисково-спасательные работы на месте вражеского удара по лицею в Белгород-Днестровском: 3 человека погибли, 14 - ранены. ФОТО

В Белгород-Днестровском Одесской области завершились поисково-спасательные работы на месте вражеской атаки по учебному заведению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате удара погибло 3 человека, пострадало - 14.

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лицей в Белгород-Днестровском после удара
лицей в Белгород-Днестровском после удара
лицей в Белгород-Днестровском после удара

Всего к ликвидации последствий привлекалось 11 единиц пожарно-спасательной техники и 48 спасателей: от местной пожарной команды "Шабо" и "Маразлиевка" - 2 единицы пожарной техники и 4 человека личного состава, кинологические службы Национальной полиции, от Красного креста и 3-го специального центра быстрого реагирования - 4 единицы техники и 26 спасателей, из них - 4 кинолога и автомобиль аварийно- спасательного отряда специального назначения.

Автор: 

обстрел (28218) Одесская область (3690) ГСЧС (5051) Белгород-Днестровский (44) Белгород-Днестровский район (17)


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А Ломаченко вже знає, хто вдарив по Білгород-Дністровському? 🤔
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24.06.2025 16:22 Ответить
та звідки...
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24.06.2025 16:29 Ответить
''Ісконно православний русссскій воін'' Вася Ламачєнко сховався в США під ковдрою і ''молиться'' на фсб **********.
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24.06.2025 16:56 Ответить
 
 