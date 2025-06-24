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Завершены поисково-спасательные работы на месте вражеского удара по лицею в Белгород-Днестровском: 3 человека погибли, 14 - ранены. ФОТО
В Белгород-Днестровском Одесской области завершились поисково-спасательные работы на месте вражеской атаки по учебному заведению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате удара погибло 3 человека, пострадало - 14.
Всего к ликвидации последствий привлекалось 11 единиц пожарно-спасательной техники и 48 спасателей: от местной пожарной команды "Шабо" и "Маразлиевка" - 2 единицы пожарной техники и 4 человека личного состава, кинологические службы Национальной полиции, от Красного креста и 3-го специального центра быстрого реагирования - 4 единицы техники и 26 спасателей, из них - 4 кинолога и автомобиль аварийно- спасательного отряда специального назначения.
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Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий24.06.2025 16:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий24.06.2025 16:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Малець Тарас
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