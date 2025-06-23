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Войска РФ баллистической ракетой разрушили лицей в Белгороде-Днестровском. Под завалами люди. Надо давить на Россию, - Зеленский. ВИДЕО

РФ ударом баллистической ракеты разрушила лицей в Белгороде-Днестровском Одесской области. Давление на Россию надо усиливать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было - сейчас каникулы. Но были работники лицея. К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким.

Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Привлечены все необходимые службы", - говорит глава государства.

По его словам, ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это - демонстративные удары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили баллистикой по Белгороду-Днестровскому: разрушено учебное заведение, 2 человека погибли, 12 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

"Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) обстрел (28205) Одесская область (3688) санкции (11569) Белгород-Днестровский (44) Белгород-Днестровский район (17)


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Топ комментарии
+9
Тиснути на рф треба ракетами, в тому числі і балістичними. І це була твоя задача їх виготовлення. І де вони? Лише якесь жалюгідне ниття на камеру.
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23.06.2025 16:37 Ответить
+6
Росія каже що керівництво України Нацисти ,а воює з народом як це так???????
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23.06.2025 16:23 Ответить
+6
8 км від мене. Ще як завжди 2 ракети запустили з паузою, мабуть щоб рятувальників і медиків накрити. От СУКИ!!!
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23.06.2025 16:51 Ответить
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Росія каже що керівництво України Нацисти ,а воює з народом як це так???????
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23.06.2025 16:23 Ответить
Що це у вас за питання такі з 2014 року?
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23.06.2025 16:28 Ответить
Виродки декларували, що необхідно денацифікувати Україну, конретніше - знищити УКРАЇНСТВО: українську освіту, культуру, українську мову, меморіали тощо.
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23.06.2025 16:54 Ответить
Ну нарешті клован про тискання закукурікав. А то я думав що він здох.
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23.06.2025 16:23 Ответить
Тиснути на рф треба ракетами, в тому числі і балістичними. І це була твоя задача їх виготовлення. І де вони? Лише якесь жалюгідне ниття на камеру.
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23.06.2025 16:37 Ответить
А, що думає Ломаченко з приводу обстрілу?
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23.06.2025 16:38 Ответить
А що заявив Блохін про обстріл Києва?
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23.06.2025 19:11 Ответить
Що київський режим винен бо не погодився на капітуляцію.
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23.06.2025 22:43 Ответить
8 км від мене. Ще як завжди 2 ракети запустили з паузою, мабуть щоб рятувальників і медиків накрити. От СУКИ!!!
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23.06.2025 16:51 Ответить
Такі події показують, що нам також потрібно ППО великої дальності, як то Arrow, THAAD, David's Sling, або вітчизняний аналог. Це дозволило б захистити умовно цілу область від балістики. Іноземні системи і ракети до них звісно дорогі, тому наші розробки повинні мати деякий пріоритет або ж спільна розробка, щоб пришвидшити.
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23.06.2025 16:58 Ответить
На 5 секунде видео, видно ящики похожие на армейские... Кто-то сдал склад?
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23.06.2025 19:07 Ответить
На 14 секунде видно, что из них Хаймарсы разсыпались...
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23.06.2025 19:24 Ответить
''Ісконно православний русссскій воін'' Вася Ламачєнко ''блаґословляєт''...
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23.06.2025 22:24 Ответить
"Хоть я не сволочь и не жмот!Не дам те я пєтриот"((Дональд Трамп)
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23.06.2025 23:05 Ответить
 
 