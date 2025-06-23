Войска РФ баллистической ракетой разрушили лицей в Белгороде-Днестровском. Под завалами люди. Надо давить на Россию, - Зеленский. ВИДЕО

РФ ударом баллистической ракеты разрушила лицей в Белгороде-Днестровском Одесской области. Давление на Россию надо усиливать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было - сейчас каникулы. Но были работники лицея. К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким.



Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Привлечены все необходимые службы", - говорит глава государства.

По его словам, ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это - демонстративные удары.

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"Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - добавил президент.