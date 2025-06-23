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Війська РФ балістичною ракетою зруйнували ліцей у Білгороді-Дністровському. Під завалами люди. Треба тиснути на Росію, - Зеленський. ВIДЕО

РФ ударом балістичної ракети зруйнувала ліцей у Білгороді-Дністровському Одеської області. Тиск на Росію треба посилювати.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

Ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби", - каже глава держави.

За його словами, жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили балістикою по Білгороду-Дністровському: зруйновано навчальний заклад, 2 людини загинули, 12 поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

"Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) обстріл (29527) Одеська область (3344) санкції (12261) Білгород-Дністровський (65) Білгород-Дністровський район (17)


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Топ коментарі
+9
Тиснути на рф треба ракетами, в тому числі і балістичними. І це була твоя задача їх виготовлення. І де вони? Лише якесь жалюгідне ниття на камеру.
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23.06.2025 16:37 Відповісти
+6
Росія каже що керівництво України Нацисти ,а воює з народом як це так???????
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23.06.2025 16:23 Відповісти
+6
8 км від мене. Ще як завжди 2 ракети запустили з паузою, мабуть щоб рятувальників і медиків накрити. От СУКИ!!!
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23.06.2025 16:51 Відповісти
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Росія каже що керівництво України Нацисти ,а воює з народом як це так???????
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23.06.2025 16:23 Відповісти
Що це у вас за питання такі з 2014 року?
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23.06.2025 16:28 Відповісти
Виродки декларували, що необхідно денацифікувати Україну, конретніше - знищити УКРАЇНСТВО: українську освіту, культуру, українську мову, меморіали тощо.
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23.06.2025 16:54 Відповісти
Ну нарешті клован про тискання закукурікав. А то я думав що він здох.
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23.06.2025 16:23 Відповісти
Тиснути на рф треба ракетами, в тому числі і балістичними. І це була твоя задача їх виготовлення. І де вони? Лише якесь жалюгідне ниття на камеру.
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23.06.2025 16:37 Відповісти
А, що думає Ломаченко з приводу обстрілу?
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23.06.2025 16:38 Відповісти
А що заявив Блохін про обстріл Києва?
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23.06.2025 19:11 Відповісти
Що київський режим винен бо не погодився на капітуляцію.
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23.06.2025 22:43 Відповісти
8 км від мене. Ще як завжди 2 ракети запустили з паузою, мабуть щоб рятувальників і медиків накрити. От СУКИ!!!
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23.06.2025 16:51 Відповісти
Такі події показують, що нам також потрібно ППО великої дальності, як то Arrow, THAAD, David's Sling, або вітчизняний аналог. Це дозволило б захистити умовно цілу область від балістики. Іноземні системи і ракети до них звісно дорогі, тому наші розробки повинні мати деякий пріоритет або ж спільна розробка, щоб пришвидшити.
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23.06.2025 16:58 Відповісти
На 5 секунде видео, видно ящики похожие на армейские... Кто-то сдал склад?
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23.06.2025 19:07 Відповісти
На 14 секунде видно, что из них Хаймарсы разсыпались...
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23.06.2025 19:24 Відповісти
''Ісконно православний русссскій воін'' Вася Ламачєнко ''блаґословляєт''...
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23.06.2025 22:24 Відповісти
"Хоть я не сволочь и не жмот!Не дам те я пєтриот"((Дональд Трамп)
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23.06.2025 23:05 Відповісти
 
 