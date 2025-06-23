Війська РФ балістичною ракетою зруйнували ліцей у Білгороді-Дністровському. Під завалами люди. Треба тиснути на Росію, - Зеленський. ВIДЕО

РФ ударом балістичної ракети зруйнувала ліцей у Білгороді-Дністровському Одеської області. Тиск на Росію треба посилювати.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.



Ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби", - каже глава держави.

За його словами, жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари.

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"Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію", - додав президент.