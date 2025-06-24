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Новини Фото Обстріли Одещини
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Завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару по ліцею в Білгороді-Дністровському: 3 людини загинуло, 14 - поранені. ФОТО

У Білгороді-Дністровському Одеської області завершились пошуково-рятувальні роботи на місці ворожої атаки по навчальному закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС. 

Як зазначається, внаслідок удару загинуло 3 людей, постраждало - 14.

Також читайте: Гутерріш засудив удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському на Одещині

ліцей у Білгород-Дністровському після удару
ліцей у Білгород-Дністровському після удару
ліцей у Білгород-Дністровському після удару

Загалом до ліквідації наслідків залучалось 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників, від місцевої пожежної команди "Шабо" та "Маразлїівка" - 2 одиниці пожежної техніки та 4 чоловіки особового складу, кінологічні служби: Національної поліції, Червоного хреста та 3 спеціального центру швидкого реагування - 4 одиниці техніки та 26 рятувальників, з них 4 кінологи та автомобіль аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Автор: 

обстріл (29540) Одеська область (3350) ДСНС (5192) Білгород-Дністровський (65) Білгород-Дністровський район (17)


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А Ломаченко вже знає, хто вдарив по Білгород-Дністровському? 🤔
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24.06.2025 16:22 Відповісти
та звідки...
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24.06.2025 16:29 Відповісти
''Ісконно православний русссскій воін'' Вася Ламачєнко сховався в США під ковдрою і ''молиться'' на фсб **********.
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24.06.2025 16:56 Відповісти
 
 