Завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару по ліцею в Білгороді-Дністровському: 3 людини загинуло, 14 - поранені. ФОТО

У Білгороді-Дністровському Одеської області завершились пошуково-рятувальні роботи на місці ворожої атаки по навчальному закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок удару загинуло 3 людей, постраждало - 14.

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Загалом до ліквідації наслідків залучалось 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників, від місцевої пожежної команди "Шабо" та "Маразлїівка" - 2 одиниці пожежної техніки та 4 чоловіки особового складу, кінологічні служби: Національної поліції, Червоного хреста та 3 спеціального центру швидкого реагування - 4 одиниці техніки та 26 рятувальників, з них 4 кінологи та автомобіль аварійно-рятувального загону спеціального призначення.