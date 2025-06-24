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Новости Фото Обвал моста на Закарпатье
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На Закарпатье произошел обвал моста на автодороге государственного значения, - Нацполиция. ФОТО

На Закарпатье произошел обвал моста на автодороге государственного значения Нижние Ворота - Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

обрушился мост в Закарпатье

Информация о происшествии поступила в полицию в 18:54. Установлено, что обвал произошел в момент, когда на мосту не было ни транспортных средств, ни пешеходов. К счастью, никто не пострадал.

обвал моста в Закарпатье

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье во время движения автомобилей обвалился мост через реку Тересва (обновлено). ФОТОрепортаж

обрушился мост в Закарпатье

Вследствие инцидента без автомобильного сообщения пока остаются восемь населенных пунктов Мукачевского района: поселок Ждениево и села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечирный и Розтока.

Автор: 

мост (1034) Нацполиция (16601) Закарпатская область (2616) Мукачевский район (6)


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Топ комментарии
+29
Судячи з стану металоконструкцій - він уже давно просив не те що ремонту - а й повної заміни...
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24.06.2025 21:03 Ответить
+27
Якщо на мапу «великого будівництва» зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був не для нас.
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24.06.2025 21:52 Ответить
+16
Цей глибоко іржавий "міст" має державне значення? 🤔
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24.06.2025 21:03 Ответить
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... і ще багато...
А ця дорога на Закарпатті - ''Державного значення'' - згідно чинного законодавства відповідає за такі дороги і мости виключно Центральна виконавча влада в особі Кабінету міністрів.
Значить банда Зеленського-Шмигаля.
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24.06.2025 21:21 Ответить
Хтось десь щось скіздив та вирішив скористатися цим містком, та не врахував що коли його будували, таких великовантажних авто ще не було й місток на нього не розрахований.
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24.06.2025 20:59 Ответить
Судячи з стану металоконструкцій - він уже давно просив не те що ремонту - а й повної заміни...
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24.06.2025 21:03 Ответить
Могли бы местных контрабасов попросить отремонтировать..
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24.06.2025 21:15 Ответить
ти що, зараз на тому мості сотні дві млнів відмиють з бюджетів.
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24.06.2025 21:17 Ответить
Та вони "за копійку вдавляться!...".
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24.06.2025 21:18 Ответить
Не погоджусь, був час, коли дронів було ще дуже мало і мій підрозділ замовляв транспортні дрони як раз у них )) Я пару раз їздив з групою забирати. Приймали гостинно, передавали файні практичні дрони практично по собівартості і приймали замовлення враховуючи наші побажання )
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25.06.2025 08:57 Ответить
Автомагістраль-Південь виженіть туди з Києва! На Хотянівку вже три роки якесь чмо гроші краде за мост... А тут - "державного значення"... Хотянівський хо підірвали (мабуть гарні спєци), а тут впав - ні комишів, ні бавовни...
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25.06.2025 00:56 Ответить
Цей глибоко іржавий "міст" має державне значення? 🤔
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24.06.2025 21:03 Ответить
Певно, на побудову або ремонт витрачено скільки грошей, що по документах це міст, на якому по три смуги руху в кожну сторону))) Ну думали, що ніхто цього мосту ніде не побачить, крім місцевих. А тут на тобі.....В новини попав)))
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24.06.2025 22:32 Ответить
Oops 🫥
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25.06.2025 00:30 Ответить
стратегічне..
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25.06.2025 00:01 Ответить
Ета устроілі зволачь Парашэнка і іво бєньдєрафцы!
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24.06.2025 21:07 Ответить
всі приклади ногу до злочинної бездіяльності! що нелох, що шоколадний барига, а почалося ще з недосидівшого кравчука і кучмигеть
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26.06.2025 21:13 Ответить
Мало що Андрєй, та ще й Волк...
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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26.06.2025 21:46 Ответить
вирубує ліси в Карпатах, краде на будівництві доріг та ремонті мостів звичайно та виключно Зеленський у Києві!
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24.06.2025 21:15 Ответить
Нє надо, ля, ля, паря. По перше коз..обратія навколо Зеленьського саме крала і краде і буде красти. І Вовіку " отстьогівать". Там клейма де немає ставити, що на Зеленьському, що на його посіпаках. За майже шість років разом розікрали майже річний бюджет України тільки НА ВЕЛИКОМУ КРАДІВНИЦТВІ. Зараз Зеленьський очолює массові розкрадання на " великому фортифікаційництву". Плювати їм на життя солдатів.
По друге- саме Зельньський призначає таких же крадіїв чиновників на місцях. Ці, дрібніші посіпаки, просто забили на будь- що, крім крадійництва на рівні області і району.
Які мости, он тротуари в Ужгороді будемо перекладати..
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24.06.2025 22:06 Ответить
а шо коли за все відповідав Парашенка то все чудово було ?
гарний приклад "великого **********" коли дороги поробили а мости хрін, от і валяться час від часу, навіть диверсій орків не потрібно.
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24.06.2025 22:14 Ответить
ви або труси одягніть або хрестик зніміть!
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25.06.2025 00:02 Ответить
ну ну, тільки от у клована на відміну від чоколядного абсолютна влада, і саме він за все відповідає, а не пророк його козирь.
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25.06.2025 00:04 Ответить
медведчук, та його родина, володіла Закарпаттям..
наплодили там ********..
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25.06.2025 00:04 Ответить
точно медведчук, який мав декілька баз, а не Балоги ?
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25.06.2025 00:07 Ответить
медведчук там золото напр. копав,
підпільні нафтопереробні заводи,
політичну кар"єру звідти починав,
Балога також закарпатський олігарх,
гральний бізнес та інше
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25.06.2025 00:23 Ответить
точно диверсія. терміново збільшити кількість блокпостів та особового складу різних паразитів удвічі - будемо вводити план лови Миколу
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24.06.2025 21:25 Ответить
Вчіться в кличка, капиталить все що е. Помер що війна.
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24.06.2025 21:27 Ответить
Ой як невдобно вийшло… чи вдобно…, є куди закопати лярд гривень…
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24.06.2025 21:29 Ответить
Аварійність мосту необхідно було визначити заздалегіть, але владі байдуже на народ.
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24.06.2025 21:30 Ответить
Якщо на мапу «великого будівництва» зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був не для нас.
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24.06.2025 21:52 Ответить
Ідіот, ти хоч на фото глянь - там свіжий асфальт.
І свіжий він по всьому Закарпаттю, Хмельниччині, Рівненщині і так далі.
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24.06.2025 22:35 Ответить
Але найсвіжіший асфальт Перед повномасштабною війною банда Єрмака-Зеленського найбільше клала в областях:
Херсонській
Запорізькій
Дніпровській
Донецькій
Луганській
Харківській
Сумській
Одеській
Київській
(це саме ті регіони де москалі планували найбільше вторгнення).
І най-най більше в дотичних до москалів районах.
А в районах далеко віддалених від москальського вторгнення клали асфальту зовсім мало.
Напевно Зеленський хотів приємно здивувати ''любих'' москальських окупантів.
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24.06.2025 22:57 Ответить
що не зробиш для своїх виборців..
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25.06.2025 00:09 Ответить
Харе брехати. У Закарпатській і ІваноФранківській областях асфальт поклали у 2021му, у Хмельницькій якраз на початку 2022 було процесі, більша частина вже була зроблена у січні 2022, сам бачив. Але ж ти свідомо перекручуєш факти.
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25.06.2025 11:52 Ответить
Банда Єрмака-Зеленського для Українців клала асфальту - мінімум.
Для москальських окупантів - максимум.
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25.06.2025 12:05 Ответить
Харе брехати, ботяро! Вся Закарпатська область у свіжому асфальті - по цих свіжоасфальтованих дорогах вже 3 роки їде допомога Україні.
Дороги робилися по ВСІЙ країні - як на заході, так і на сході.
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25.06.2025 12:20 Ответить
Закарпаття почали масово асфальтувати (замість того щоб витрачати гроші на зброю і БК) - після початку повномасштабної війни - лишень з однієї причини, тому що ''слуги народу зеленського'' масово по вивозили свої сім'ї на Закарпаття і Європу - стелять за державний кошт дороги до своїх приватних нових маєтків на Закарпатті.
Але по звичці Зеленські бандюки умудрились і тут накрасти - ''прикарманили'' гроші на новий міст - думали, що просто заасфальтувавши старий міст він буде як новий.
А міст взяв та й впав - вилізло боком Зеленське злодійство.
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25.06.2025 13:02 Ответить
"після початку повномасштабної війни"

Брешеш, ботяро. Я був на Закарпатті у січні 2022 через франківщину, хмельниччину і рівненщину. На той час на Закарпатті вже повністю завершили будівництво доріг, як і на Франківщині - велося воно у 2020-2021. Будівництво перейшло до Хмельницької області ще у 2021му і йшло повним ходом.
Тобто ти тупо брехло.
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25.06.2025 14:54 Ответить
Не шановний прислужнику бандюків Єрмака-Зеленського - яскравий приклад твоїх байок - розвалений міст на дорозі ''Державного значення'' за який відповідає Центральна виконавча влада - в особі кабінету міністрів Зеленського-Шмигаля.
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25.06.2025 15:08 Ответить
Щось ви дядьку 3,14здете
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25.06.2025 12:57 Ответить
а по факту той міст - то труженік. не пара нашому Нелоху Потужному! але Скрєпного Незламного не пережив!
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26.06.2025 21:11 Ответить
Це система прогнила та рухнула! 😀
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24.06.2025 21:54 Ответить
не вже, та скажить що це орешнік був ))) скільки ж зараз уже п.ісь.дять, ще більш ніж за до війни.
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24.06.2025 22:45 Ответить
Мабуть цьому мосту років 100(ще австріяки збудували)-а експлуатували його і не красили і не доглядали за ним наші відповідні служби
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24.06.2025 23:28 Ответить
"Он просто устал".
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25.06.2025 01:47 Ответить
і нападу кацапів не треба! у нас свої кацапи в держструктурах на держпосадах! грабіжники, злочинно-бездіяльні!
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26.06.2025 21:10 Ответить
 
 