На Закарпатье произошел обвал моста на автодороге государственного значения, - Нацполиция. ФОТО
На Закарпатье произошел обвал моста на автодороге государственного значения Нижние Ворота - Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.
Информация о происшествии поступила в полицию в 18:54. Установлено, что обвал произошел в момент, когда на мосту не было ни транспортных средств, ни пешеходов. К счастью, никто не пострадал.
Вследствие инцидента без автомобильного сообщения пока остаются восемь населенных пунктов Мукачевского района: поселок Ждениево и села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечирный и Розтока.
Топ комментарии
+29 Яр Холодний
показать весь комментарий24.06.2025 21:03 Ответить Ссылка
+27 Олександр Дніпро
показать весь комментарий24.06.2025 21:52 Ответить Ссылка
+16 Alessandro Moretti
показать весь комментарий24.06.2025 21:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Конче Заспа
Пуща Водиця
Пуща Озерна
... і ще багато...
А ця дорога на Закарпатті - ''Державного значення'' - згідно чинного законодавства відповідає за такі дороги і мости виключно Центральна виконавча влада в особі Кабінету міністрів.
Значить банда Зеленського-Шмигаля.
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
По друге- саме Зельньський призначає таких же крадіїв чиновників на місцях. Ці, дрібніші посіпаки, просто забили на будь- що, крім крадійництва на рівні області і району.
Які мости, он тротуари в Ужгороді будемо перекладати..
гарний приклад "великого **********" коли дороги поробили а мости хрін, от і валяться час від часу, навіть диверсій орків не потрібно.
наплодили там ********..
підпільні нафтопереробні заводи,
політичну кар"єру звідти починав,
Балога також закарпатський олігарх,
гральний бізнес та інше
Асфальт був не для нас.
І свіжий він по всьому Закарпаттю, Хмельниччині, Рівненщині і так далі.
Херсонській
Запорізькій
Дніпровській
Донецькій
Луганській
Харківській
Сумській
Одеській
Київській
(це саме ті регіони де москалі планували найбільше вторгнення).
І най-най більше в дотичних до москалів районах.
А в районах далеко віддалених від москальського вторгнення клали асфальту зовсім мало.
Напевно Зеленський хотів приємно здивувати ''любих'' москальських окупантів.
Для москальських окупантів - максимум.
Дороги робилися по ВСІЙ країні - як на заході, так і на сході.
Але по звичці Зеленські бандюки умудрились і тут накрасти - ''прикарманили'' гроші на новий міст - думали, що просто заасфальтувавши старий міст він буде як новий.
А міст взяв та й впав - вилізло боком Зеленське злодійство.
Брешеш, ботяро. Я був на Закарпатті у січні 2022 через франківщину, хмельниччину і рівненщину. На той час на Закарпатті вже повністю завершили будівництво доріг, як і на Франківщині - велося воно у 2020-2021. Будівництво перейшло до Хмельницької області ще у 2021му і йшло повним ходом.
Тобто ти тупо брехло.