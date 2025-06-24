На Закарпатье произошел обвал моста на автодороге государственного значения, - Нацполиция. ФОТО

На Закарпатье произошел обвал моста на автодороге государственного значения Нижние Ворота - Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Информация о происшествии поступила в полицию в 18:54. Установлено, что обвал произошел в момент, когда на мосту не было ни транспортных средств, ни пешеходов. К счастью, никто не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье во время движения автомобилей обвалился мост через реку Тересва (обновлено). ФОТОрепортаж

Вследствие инцидента без автомобильного сообщения пока остаются восемь населенных пунктов Мукачевского района: поселок Ждениево и села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечирный и Розтока.