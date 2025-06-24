На Закарпатті стався обвал мосту на автошляху державного значення, - Нацполіція. ФОТО

На Закарпатті стався обвал мосту на автошляху державного значення Нижні Ворота – Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

Інформація про подію надійшла до поліції о 18:54. Встановлено, що обвал стався у момент, коли на мосту не було ані транспортних засобів, ані пішоходів. На щастя, ніхто не постраждав.

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У результаті інциденту без автомобільного сполучення наразі залишаються вісім населених пунктів Мукачівського району: селище Жденієво та села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний і Розтока.