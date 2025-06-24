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Новини Фото Обвал мосту на Закарпатті
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На Закарпатті стався обвал мосту на автошляху державного значення, - Нацполіція. ФОТО

На Закарпатті стався обвал мосту на автошляху державного значення Нижні Ворота – Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

обвалився міст на Закарпатті

Інформація про подію надійшла до поліції о 18:54. Встановлено, що обвал стався у момент, коли на мосту не було ані транспортних засобів, ані пішоходів. На щастя, ніхто не постраждав.

обвал мосту на Закарпатті

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено). ФОТОрепортаж

обвалився міст на Закарпатті

У результаті інциденту без автомобільного сполучення наразі залишаються вісім населених пунктів Мукачівського району: селище Жденієво та села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний і Розтока.

Автор: 

міст (1247) Нацполіція (15318) Закарпатська область (2087) Мукачівський район (6)


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Топ коментарі
+29
Судячи з стану металоконструкцій - він уже давно просив не те що ремонту - а й повної заміни...
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24.06.2025 21:03 Відповісти
+27
Якщо на мапу «великого будівництва» зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був не для нас.
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24.06.2025 21:52 Відповісти
+16
Цей глибоко іржавий "міст" має державне значення? 🤔
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24.06.2025 21:03 Відповісти
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А ця дорога на Закарпатті - ''Державного значення'' - згідно чинного законодавства відповідає за такі дороги і мости виключно Центральна виконавча влада в особі Кабінету міністрів.
Значить банда Зеленського-Шмигаля.
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24.06.2025 21:21 Відповісти
Хтось десь щось скіздив та вирішив скористатися цим містком, та не врахував що коли його будували, таких великовантажних авто ще не було й місток на нього не розрахований.
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24.06.2025 20:59 Відповісти
Судячи з стану металоконструкцій - він уже давно просив не те що ремонту - а й повної заміни...
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24.06.2025 21:03 Відповісти
Могли бы местных контрабасов попросить отремонтировать..
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24.06.2025 21:15 Відповісти
ти що, зараз на тому мості сотні дві млнів відмиють з бюджетів.
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24.06.2025 21:17 Відповісти
Та вони "за копійку вдавляться!...".
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24.06.2025 21:18 Відповісти
Не погоджусь, був час, коли дронів було ще дуже мало і мій підрозділ замовляв транспортні дрони як раз у них )) Я пару раз їздив з групою забирати. Приймали гостинно, передавали файні практичні дрони практично по собівартості і приймали замовлення враховуючи наші побажання )
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25.06.2025 08:57 Відповісти
Автомагістраль-Південь виженіть туди з Києва! На Хотянівку вже три роки якесь чмо гроші краде за мост... А тут - "державного значення"... Хотянівський хо підірвали (мабуть гарні спєци), а тут впав - ні комишів, ні бавовни...
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25.06.2025 00:56 Відповісти
Цей глибоко іржавий "міст" має державне значення? 🤔
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24.06.2025 21:03 Відповісти
Певно, на побудову або ремонт витрачено скільки грошей, що по документах це міст, на якому по три смуги руху в кожну сторону))) Ну думали, що ніхто цього мосту ніде не побачить, крім місцевих. А тут на тобі.....В новини попав)))
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24.06.2025 22:32 Відповісти
Oops 🫥
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25.06.2025 00:30 Відповісти
стратегічне..
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25.06.2025 00:01 Відповісти
Ета устроілі зволачь Парашэнка і іво бєньдєрафцы!
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24.06.2025 21:07 Відповісти
всі приклади ногу до злочинної бездіяльності! що нелох, що шоколадний барига, а почалося ще з недосидівшого кравчука і кучмигеть
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26.06.2025 21:13 Відповісти
Мало що Андрєй, та ще й Волк...
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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26.06.2025 21:46 Відповісти
вирубує ліси в Карпатах, краде на будівництві доріг та ремонті мостів звичайно та виключно Зеленський у Києві!
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24.06.2025 21:15 Відповісти
Нє надо, ля, ля, паря. По перше коз..обратія навколо Зеленьського саме крала і краде і буде красти. І Вовіку " отстьогівать". Там клейма де немає ставити, що на Зеленьському, що на його посіпаках. За майже шість років разом розікрали майже річний бюджет України тільки НА ВЕЛИКОМУ КРАДІВНИЦТВІ. Зараз Зеленьський очолює массові розкрадання на " великому фортифікаційництву". Плювати їм на життя солдатів.
По друге- саме Зельньський призначає таких же крадіїв чиновників на місцях. Ці, дрібніші посіпаки, просто забили на будь- що, крім крадійництва на рівні області і району.
Які мости, он тротуари в Ужгороді будемо перекладати..
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24.06.2025 22:06 Відповісти
а шо коли за все відповідав Парашенка то все чудово було ?
гарний приклад "великого **********" коли дороги поробили а мости хрін, от і валяться час від часу, навіть диверсій орків не потрібно.
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24.06.2025 22:14 Відповісти
ви або труси одягніть або хрестик зніміть!
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25.06.2025 00:02 Відповісти
ну ну, тільки от у клована на відміну від чоколядного абсолютна влада, і саме він за все відповідає, а не пророк його козирь.
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25.06.2025 00:04 Відповісти
медведчук, та його родина, володіла Закарпаттям..
наплодили там ********..
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25.06.2025 00:04 Відповісти
точно медведчук, який мав декілька баз, а не Балоги ?
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25.06.2025 00:07 Відповісти
медведчук там золото напр. копав,
підпільні нафтопереробні заводи,
політичну кар"єру звідти починав,
Балога також закарпатський олігарх,
гральний бізнес та інше
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25.06.2025 00:23 Відповісти
точно диверсія. терміново збільшити кількість блокпостів та особового складу різних паразитів удвічі - будемо вводити план лови Миколу
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24.06.2025 21:25 Відповісти
Вчіться в кличка, капиталить все що е. Помер що війна.
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24.06.2025 21:27 Відповісти
Ой як невдобно вийшло… чи вдобно…, є куди закопати лярд гривень…
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24.06.2025 21:29 Відповісти
Аварійність мосту необхідно було визначити заздалегіть, але владі байдуже на народ.
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24.06.2025 21:30 Відповісти
Якщо на мапу «великого будівництва» зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був не для нас.
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24.06.2025 21:52 Відповісти
Ідіот, ти хоч на фото глянь - там свіжий асфальт.
І свіжий він по всьому Закарпаттю, Хмельниччині, Рівненщині і так далі.
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24.06.2025 22:35 Відповісти
Але найсвіжіший асфальт Перед повномасштабною війною банда Єрмака-Зеленського найбільше клала в областях:
Херсонській
Запорізькій
Дніпровській
Донецькій
Луганській
Харківській
Сумській
Одеській
Київській
(це саме ті регіони де москалі планували найбільше вторгнення).
І най-най більше в дотичних до москалів районах.
А в районах далеко віддалених від москальського вторгнення клали асфальту зовсім мало.
Напевно Зеленський хотів приємно здивувати ''любих'' москальських окупантів.
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24.06.2025 22:57 Відповісти
що не зробиш для своїх виборців..
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25.06.2025 00:09 Відповісти
Харе брехати. У Закарпатській і ІваноФранківській областях асфальт поклали у 2021му, у Хмельницькій якраз на початку 2022 було процесі, більша частина вже була зроблена у січні 2022, сам бачив. Але ж ти свідомо перекручуєш факти.
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25.06.2025 11:52 Відповісти
Банда Єрмака-Зеленського для Українців клала асфальту - мінімум.
Для москальських окупантів - максимум.
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25.06.2025 12:05 Відповісти
Харе брехати, ботяро! Вся Закарпатська область у свіжому асфальті - по цих свіжоасфальтованих дорогах вже 3 роки їде допомога Україні.
Дороги робилися по ВСІЙ країні - як на заході, так і на сході.
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25.06.2025 12:20 Відповісти
Закарпаття почали масово асфальтувати (замість того щоб витрачати гроші на зброю і БК) - після початку повномасштабної війни - лишень з однієї причини, тому що ''слуги народу зеленського'' масово по вивозили свої сім'ї на Закарпаття і Європу - стелять за державний кошт дороги до своїх приватних нових маєтків на Закарпатті.
Але по звичці Зеленські бандюки умудрились і тут накрасти - ''прикарманили'' гроші на новий міст - думали, що просто заасфальтувавши старий міст він буде як новий.
А міст взяв та й впав - вилізло боком Зеленське злодійство.
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25.06.2025 13:02 Відповісти
"після початку повномасштабної війни"

Брешеш, ботяро. Я був на Закарпатті у січні 2022 через франківщину, хмельниччину і рівненщину. На той час на Закарпатті вже повністю завершили будівництво доріг, як і на Франківщині - велося воно у 2020-2021. Будівництво перейшло до Хмельницької області ще у 2021му і йшло повним ходом.
Тобто ти тупо брехло.
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25.06.2025 14:54 Відповісти
Не шановний прислужнику бандюків Єрмака-Зеленського - яскравий приклад твоїх байок - розвалений міст на дорозі ''Державного значення'' за який відповідає Центральна виконавча влада - в особі кабінету міністрів Зеленського-Шмигаля.
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25.06.2025 15:08 Відповісти
Щось ви дядьку 3,14здете
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25.06.2025 12:57 Відповісти
а по факту той міст - то труженік. не пара нашому Нелоху Потужному! але Скрєпного Незламного не пережив!
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26.06.2025 21:11 Відповісти
Це система прогнила та рухнула! 😀
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24.06.2025 21:54 Відповісти
не вже, та скажить що це орешнік був ))) скільки ж зараз уже п.ісь.дять, ще більш ніж за до війни.
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24.06.2025 22:45 Відповісти
Мабуть цьому мосту років 100(ще австріяки збудували)-а експлуатували його і не красили і не доглядали за ним наші відповідні служби
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24.06.2025 23:28 Відповісти
"Он просто устал".
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25.06.2025 01:47 Відповісти
і нападу кацапів не треба! у нас свої кацапи в держструктурах на держпосадах! грабіжники, злочинно-бездіяльні!
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26.06.2025 21:10 Відповісти
 
 