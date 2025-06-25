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Рашисты нанесли удары по Запорожью: ранены 2 человека, повреждены дома. ВИДЕО

В ночь на среду, 25 июня 2025 года, войска РФ нанесли по Запорожью 4 удара. Ранены два человека.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал город после полуночи. Попал по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

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"Получили ранения двое мужчин - 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Раненому оказывают всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.

Автор: 

Запорожье (2694) обстрел (28205) Запорожская область (3248) Запорожский район (158)


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