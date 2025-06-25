Рашисти завдали ударів по Запоріжжю: поранено 2 людини, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 25 червня 2025 року, війська РФ завдали по Запоріжжю 4 ударів. Поранені двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджено будинки, господарчі споруди та автівки.

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"Дістали поранень двоє чоловіків - 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.

Пізніше він уточнив, що 9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю.



















