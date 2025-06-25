Американца, которого с 1992 года разыскивали за сексуальные преступления против детей, задержали в Киевской области.. ФОТО

При координации прокуроров и в тесном сотрудничестве с Департаментом киберполиции, Федеральным бюро расследований и Министерством юстиции Украины, на территории Киевской области задержан 66-летний гражданин США, который находился в международном розыске с 1992 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Согласно материалам американских правоохранительных органов, задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, в течение 1984-1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. До момента вынесения приговора Высшим судом штата Аризона он покинул территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности анализа данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме на Киевщине.

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После идентификации личности правоохранители провели обыск и задержали его по месту фактического проживания.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции. Согласно информации, предоставленной компетентными органами США, задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства.

"Офис Генерального прокурора и в дальнейшем будет обеспечивать надлежащую реализацию международно-правового сотрудничества в сфере уголовного правосудия, в частности по выдаче лиц, совершивших тяжкие преступления, включая те, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность детей", - отмечает украинская сторона.