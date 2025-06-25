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Американца, которого с 1992 года разыскивали за сексуальные преступления против детей, задержали в Киевской области.. ФОТО

При координации прокуроров и в тесном сотрудничестве с Департаментом киберполиции, Федеральным бюро расследований и Министерством юстиции Украины, на территории Киевской области задержан 66-летний гражданин США, который находился в международном розыске с 1992 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

насильник из США

Согласно материалам американских правоохранительных органов, задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, в течение 1984-1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. До момента вынесения приговора Высшим судом штата Аризона он покинул территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности анализа данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме на Киевщине.

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После идентификации личности правоохранители провели обыск и задержали его по месту фактического проживания.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции. Согласно информации, предоставленной компетентными органами США, задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства.

"Офис Генерального прокурора и в дальнейшем будет обеспечивать надлежащую реализацию международно-правового сотрудничества в сфере уголовного правосудия, в частности по выдаче лиц, совершивших тяжкие преступления, включая те, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность детей", - отмечает украинская сторона.

Автор: 

изнасилование (922) насилие (397) США (27325) Офис Генпрокурора (2516)


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Топ комментарии
+22
Лошара. Просунуті педофіли тікають на расію, там безпечніше.
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25.06.2025 10:17 Ответить
+17
Так, із кацапляндії б не здали. А якби ще показався на кацапському ТБ із темою як «загнив пендоський режим», то зараз би й вихователем би в Артек призначили б. Старшим із виховання
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25.06.2025 10:25 Ответить
+5
У складі СН пошукайте. Там що завгодно знайти можна.
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25.06.2025 10:39 Ответить
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нарешті...не пройшло і 33(!) роки
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25.06.2025 10:16 Ответить
Ти думаєш - таких по світу мало? І їх усіх знаходять? З тюрми Алькатрас втекли четверо, трохи не півстоліття тому. Недавно отримали лист від одного з них...
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25.06.2025 10:28 Ответить
Лошара. Просунуті педофіли тікають на расію, там безпечніше.
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25.06.2025 10:17 Ответить
З вами не поспориш 🤣🤣🤣
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25.06.2025 10:21 Ответить
Так, із кацапляндії б не здали. А якби ще показався на кацапському ТБ із темою як «загнив пендоський режим», то зараз би й вихователем би в Артек призначили б. Старшим із виховання
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25.06.2025 10:25 Ответить
Зараз не факт, бо друг Балодья міг би і віддати
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25.06.2025 10:48 Ответить
упродовж 1984-1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.
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Від 4 до 9 років, які там сексуальні дії апріорі можна здійснювати?
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25.06.2025 10:22 Ответить
В місті Ніжин, у 1992 році, військовий будівельник згвалтував чотирилітню дівчинку-циганку. Коли його судили, я був у Чернігові, і говорив з однокурсником, який був присутній в судовому засіданні...
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25.06.2025 10:31 Ответить
Я про сам факт. Зараз 15-16 років такі що сформовані повністю ходять і тільки паспорт потрібен.
Але там 9, 12 років, а 4 роки то взагалі, як там фізично можна щось подумати і зробити. Ну за таке точно кастрація з довічним має бути
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25.06.2025 10:43 Ответить
І я - "про факт"...
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25.06.2025 10:58 Ответить
Я зрозумів. Так
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25.06.2025 11:01 Ответить
У Пендосії зараз, зберігати цифрове фото - сексуальний злочин, а у ті часи переодягнутися у присутності неповнолітніх - теж сексуальний злочин.
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25.06.2025 11:04 Ответить
Теж правильно, але тут чотири фігурує.
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25.06.2025 11:07 Ответить
А хіба термін давності не сплив???
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25.06.2025 11:26 Ответить
Я не знаю законодавства Арізони... Можливо у них строк давності відсутній, для даного виду злочинів, або за якихсь обставин, нам не відомих, він припиняється, на той період, поки злочинець розшукується...
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25.06.2025 11:35 Ответить
Я перевірив,це і в нас особливо тяжкий злочин,і терміну давності немає
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25.06.2025 12:12 Ответить
Є купа випадків як кацапські окупанти таке робили.
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25.06.2025 10:37 Ответить
Ті самі що і ***** здійснює відносно малолітніх дітей чоловічої статі,починає з пупка,а дальше сам , без апріорі, яке тут недоречне підофіл гвалтує.
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25.06.2025 10:38 Ответить
У складі СН пошукайте. Там що завгодно знайти можна.
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25.06.2025 10:39 Ответить
сподіваюсь він хоч укрмову вивчив..
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25.06.2025 10:54 Ответить
так маск називав ще деяких підорфілів
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25.06.2025 10:57 Ответить
Нужно было в,мексику валить
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25.06.2025 12:35 Ответить
 
 