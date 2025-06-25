Американця, якого з 1992 року розшукували за сексуальні злочини проти дітей, затримали на Київщині. ФОТО

За координації прокурорів та у тісній співпраці з Департаментом кіберполіції, Федеральним бюро розслідувань та Міністерством юстиції України, на території Київської області затримано 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.

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Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали його за місцем фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

"Офіс Генерального прокурора і надалі забезпечуватиме належну реалізацію міжнародно-правової співпраці у сфері кримінального правосуддя, зокрема щодо видачі осіб, які вчинили тяжкі злочини, включно з тими, що посягають на статеву свободу та недоторканність дітей", - наголошує українська сторона.