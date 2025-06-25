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Американця, якого з 1992 року розшукували за сексуальні злочини проти дітей, затримали на Київщині. ФОТО

За координації прокурорів та у тісній співпраці з Департаментом кіберполіції, Федеральним бюро розслідувань та Міністерством юстиції України, на території Київської області затримано 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

гвалтівник зі США

Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.

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Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали його за місцем фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

"Офіс Генерального прокурора і надалі забезпечуватиме належну реалізацію міжнародно-правової співпраці у сфері кримінального правосуддя, зокрема щодо видачі осіб, які вчинили тяжкі злочини, включно з тими, що посягають на статеву свободу та недоторканність дітей", - наголошує українська сторона.

Автор: 

зґвалтування (390) насилля (298) США (23607) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+22
Лошара. Просунуті педофіли тікають на расію, там безпечніше.
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25.06.2025 10:17 Відповісти
+17
Так, із кацапляндії б не здали. А якби ще показався на кацапському ТБ із темою як «загнив пендоський режим», то зараз би й вихователем би в Артек призначили б. Старшим із виховання
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25.06.2025 10:25 Відповісти
+5
У складі СН пошукайте. Там що завгодно знайти можна.
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25.06.2025 10:39 Відповісти
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нарешті...не пройшло і 33(!) роки
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25.06.2025 10:16 Відповісти
Ти думаєш - таких по світу мало? І їх усіх знаходять? З тюрми Алькатрас втекли четверо, трохи не півстоліття тому. Недавно отримали лист від одного з них...
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25.06.2025 10:28 Відповісти
Лошара. Просунуті педофіли тікають на расію, там безпечніше.
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25.06.2025 10:17 Відповісти
З вами не поспориш 🤣🤣🤣
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25.06.2025 10:21 Відповісти
Так, із кацапляндії б не здали. А якби ще показався на кацапському ТБ із темою як «загнив пендоський режим», то зараз би й вихователем би в Артек призначили б. Старшим із виховання
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25.06.2025 10:25 Відповісти
Зараз не факт, бо друг Балодья міг би і віддати
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25.06.2025 10:48 Відповісти
упродовж 1984-1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.
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Від 4 до 9 років, які там сексуальні дії апріорі можна здійснювати?
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25.06.2025 10:22 Відповісти
В місті Ніжин, у 1992 році, військовий будівельник згвалтував чотирилітню дівчинку-циганку. Коли його судили, я був у Чернігові, і говорив з однокурсником, який був присутній в судовому засіданні...
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25.06.2025 10:31 Відповісти
Я про сам факт. Зараз 15-16 років такі що сформовані повністю ходять і тільки паспорт потрібен.
Але там 9, 12 років, а 4 роки то взагалі, як там фізично можна щось подумати і зробити. Ну за таке точно кастрація з довічним має бути
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25.06.2025 10:43 Відповісти
І я - "про факт"...
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25.06.2025 10:58 Відповісти
Я зрозумів. Так
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25.06.2025 11:01 Відповісти
У Пендосії зараз, зберігати цифрове фото - сексуальний злочин, а у ті часи переодягнутися у присутності неповнолітніх - теж сексуальний злочин.
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25.06.2025 11:04 Відповісти
Теж правильно, але тут чотири фігурує.
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25.06.2025 11:07 Відповісти
А хіба термін давності не сплив???
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25.06.2025 11:26 Відповісти
Я не знаю законодавства Арізони... Можливо у них строк давності відсутній, для даного виду злочинів, або за якихсь обставин, нам не відомих, він припиняється, на той період, поки злочинець розшукується...
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25.06.2025 11:35 Відповісти
Я перевірив,це і в нас особливо тяжкий злочин,і терміну давності немає
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25.06.2025 12:12 Відповісти
Є купа випадків як кацапські окупанти таке робили.
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25.06.2025 10:37 Відповісти
Ті самі що і ***** здійснює відносно малолітніх дітей чоловічої статі,починає з пупка,а дальше сам , без апріорі, яке тут недоречне підофіл гвалтує.
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25.06.2025 10:38 Відповісти
У складі СН пошукайте. Там що завгодно знайти можна.
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25.06.2025 10:39 Відповісти
сподіваюсь він хоч укрмову вивчив..
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25.06.2025 10:54 Відповісти
так маск називав ще деяких підорфілів
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25.06.2025 10:57 Відповісти
Нужно было в,мексику валить
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25.06.2025 12:35 Відповісти
 
 