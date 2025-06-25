17-летнего парня вернули из РФ в Украину: он уже с семьей. ФОТО

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 17-летнего парня, которого война разлучила с родными еще в 2022 году.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, после длительного пребывания в оккупации и вынужденного выезда в Россию, он смог преодолеть все трудности и наконец воссоединиться с мамой и сестрой, которые ждали его в Украине.

Возвращение стало возможным благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка.