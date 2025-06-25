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Новини Фото Повернення дітей з окупації
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17-річного хлопця повернули з РФ в Україну: він вже з родиною. ФОТО

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного хлопця, якого війна розлучила з рідними ще у 2022 році.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

юнака повернули в Україну

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Як зазначається, після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до Росії, він зміг подолати всі труднощі та нарешті возз’єднатися з мамою і сестрою, які чекали на нього в Україні.

Повернення стало можливим завдяки зусиллям Української мережі за права дитини. 

Автор: 

діти (5182) окупація (6762) війна в Україні (5000)


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Бажаємо щастя родині !!!
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25.06.2025 13:03 Відповісти
 
 