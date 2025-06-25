17-річного хлопця повернули з РФ в Україну: він вже з родиною. ФОТО
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного хлопця, якого війна розлучила з рідними ще у 2022 році.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до Росії, він зміг подолати всі труднощі та нарешті возз’єднатися з мамою і сестрою, які чекали на нього в Україні.
Повернення стало можливим завдяки зусиллям Української мережі за права дитини.
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Наталия Гончар
показати весь коментар25.06.2025 13:03 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
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