Правоохранители задержали дельцов, продававших фейковые документы через поддельные приложения "Резерв+" и "Дія". ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили схему уклонения от мобилизации, которая действовала на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным следствия, 5 фигурантов организовали сеть торговли фейковыми приложениями и документами онлайн на территории Украины.

Двое дельцов из Житомирщины создали копию мобильных приложений "Резерв+" и "Дія", через которые вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, добавляли их фото и "печати". Сбыт программ осуществляли через специально разработанные Telegram-боты, где предоставляли ссылки для установки на мобильные устройства фейковых приложений.

Трое черкащан торговали приложениями и изготовленными поддельными документами различного образца, среди которых: временные удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и выписки из приказа Минэкономики по бронированию лица. Для этого они оборудовали мини-типографию на территории частного СТО. Кроме того, "оформляли" своих клиентов псевдовоенными, предоставляли БРки и отпускные билеты из воинских частей.







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По оперативным данным, фиктивными документами и копиями мобильных приложений пользовались более тысячи мужчин. В месяц "заработок" дельцов составлял почти 300 тысяч гривен. Только с одного человека они брали до 7 тысяч долларов.

Во время обысков, проведенных на территориях трех областей, следователи собрали и задокументировали неопровержимые доказательства на основании которых, одному из организаторов сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В данное время решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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