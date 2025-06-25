Правоохоронці затримали ділків, які продавали фейкові документи через підробні додатки "Резерв+" та "Дія". ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили схему ухилення від мобілізації, яка діяла на території Черкаської, Київської та Житомирської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними слідства, 5 фігурантів організували мережу торгівлі фейковими додатками та документами онлайн на території України.

Двоє ділків з Житомирщини створили копію мобільних застосунків "Резерв+" та "Дія", через які вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов’язаних, додавали їх фото та "печатки". Збут програм здійснювали через спеціально розроблені Telegram-боти, де надавали посилання для встановлення на мобільні пристрої фейкових застосунків.

Троє черкащан торгували додатками та виготовленими підробними документами різного зразка, серед яких: тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та витяги з наказу Мінекономіки щодо бронювання особи. Для цього вони обладнали мінідрукарню на території приватного СТО. Крім того, "оформляли" своїх клієнтів псевдовійськовими, надавали БРки та відпускні квитки з військових частин.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Підробляли документи про необхідність догляду за родичами "з інвалідністю": Викрито масштабну схему уникнення від мобілізації. ФОТОрепортаж









За оперативними даними, фіктивними документами та копіями мобільних застосунків користувались понад тисячу чоловіків. На місяць "заробіток" ділків складав майже 300 тисяч гривень. Лише з однієї особи вони брали до 7 тисяч доларів.

Під час обшуків, проведених на територіях трьох областей, слідчі зібрали та задокументували беззаперечні докази на підставі яких, одному з організаторів повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте: Весь ректорат одного з вишів Запоріжжя продавав ухилянтам фейкові посвідчення аспірантів, - СБУ. ФОТОрепортаж