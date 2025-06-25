Подразделения группировки СБС поражали 674 цели противника за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 674 цели противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
В частности уничтожено:
- 146 единиц личного состава и 322 укрытия;
- 15 артиллерийских орудий и 2 самоходные артиллерийские установки;
- 28 единиц автомобильной техники и 15 мотоциклов;
"Кроме того, уничтожен 21 беспилотный комплекс противника (типа "коптер", "крыло" и НРК), а также поражено 6 точек вылета операторов БПЛА", - говорится в сообщении.
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