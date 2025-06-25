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Новости Фото Результаты работы подразделений СБС
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Подразделения группировки СБС поражали 674 цели противника за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 674 цели противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

В частности уничтожено:

  • 146 единиц личного состава и 322 укрытия;
  • 15 артиллерийских орудий и 2 самоходные артиллерийские установки;
  • 28 единиц автомобильной техники и 15 мотоциклов;

"Кроме того, уничтожен 21 беспилотный комплекс противника (типа "коптер", "крыло" и НРК), а также поражено 6 точек вылета операторов БПЛА", - говорится в сообщении.

Результаты работы СБС за прошедшие сутки

Смотрите: Операторы СБС уничтожили российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7383) Силы беспилотных систем (119)


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25.06.2025 21:59 Ответить
Дякуємо, наші титани!
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25.06.2025 22:02 Ответить
вподобайка!👍
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25.06.2025 22:31 Ответить
Ось цій звітності від Роберта можна довіряти - окрім того дуже детально усе розкладено по поличкам.

Натомість після звільнення Залужного і Шаптали статистичні звіти генштабу від Сирського-Баргилевича-Гнатова викликають великі сумніви.
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25.06.2025 22:36 Ответить
Очевидно що коли уражено 322 укриття то втрати ос ворога набагато більші, але у Мадяра підхід правильний-нема тіла,нема діла.Краще чесний і консервативний підрахунок,ніж нічим не підтверджені фантазії і брехня.
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25.06.2025 22:44 Ответить
Наші хлопці Герої , дякуємо Вам за супер роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.06.2025 23:12 Ответить
 
 