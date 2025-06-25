Підрозділи угруповання СБС уразили 674 цілі противника за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 674 цілі противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема знищено:
- 146 одиниць особового складу та 322 укриття;
- 15 артилерійських гармат і 2 самохідні артилерійські установки;
- 28 одиниць автомобільної техніки та 15 мотоциклів;
"Крім того, знищено 21 безпілотний комплекс противника (типу "коптер", "крило" та НРК), а також уражено 6 точок вильоту операторів БПЛА", - йдеться в повідомленні.
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