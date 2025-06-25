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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи угруповання СБС уразили 674 цілі противника за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 674 цілі противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема знищено:

  • 146 одиниць особового складу та 322 укриття;
  • 15 артилерійських гармат і 2 самохідні артилерійські установки;
  • 28 одиниць автомобільної техніки та 15 мотоциклів;

"Крім того, знищено 21 безпілотний комплекс противника (типу "коптер", "крило" та НРК), а також уражено 6 точок вильоту операторів БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи СБС за минулу добу

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Автор: 

знищення (7696) Сили безпілотних систем (119)


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25.06.2025 21:59 Відповісти
Дякуємо, наші титани!
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25.06.2025 22:02 Відповісти
вподобайка!👍
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25.06.2025 22:31 Відповісти
Ось цій звітності від Роберта можна довіряти - окрім того дуже детально усе розкладено по поличкам.

Натомість після звільнення Залужного і Шаптали статистичні звіти генштабу від Сирського-Баргилевича-Гнатова викликають великі сумніви.
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25.06.2025 22:36 Відповісти
Очевидно що коли уражено 322 укриття то втрати ос ворога набагато більші, але у Мадяра підхід правильний-нема тіла,нема діла.Краще чесний і консервативний підрахунок,ніж нічим не підтверджені фантазії і брехня.
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25.06.2025 22:44 Відповісти
Наші хлопці Герої , дякуємо Вам за супер роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.06.2025 23:12 Відповісти
 
 