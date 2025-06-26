Рашисты ударили по Белозерскому в Донецкой области: ранены пятеро гражданских, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне ударили беспилотниками по Белозерскому в Донецкой области, в результате чего ранены пять гражданских.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Около 2 ночи рашисты атаковали БпЛА "Герань-2" пятиэтажку.
"В результате попадания средства поражения загорелся пожар. В собственных домах ранены трое гражданских, среди которых 86-летняя пенсионерка. Также получили телесные повреждения 15-летний парень и его мать. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадины. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Повреждены 3 многоэтажки и 7 автомобилей.
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Igor #591922
показать весь комментарий26.06.2025 09:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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