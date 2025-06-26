Рашисти вдарили по Білозерському на Донеччині: поранено п’ятьох цивільних, зокрема дитину. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили безпілотниками по Білозерському на Донеччині, внаслідок чого поранено п'ятьох цивільних.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 2 ночі рашисти атакували БпЛА "Герань-2" п'ятиповерхівку.

"Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. У власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 автомобілів.

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