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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Рашисти вдарили по Білозерському на Донеччині: поранено п’ятьох цивільних, зокрема дитину. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили безпілотниками по Білозерському на Донеччині, внаслідок чого поранено п'ятьох цивільних.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 2 ночі рашисти атакували БпЛА "Герань-2" п'ятиповерхівку.

"Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. У власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 автомобілів.

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Обстріл Білозерського 26 червня 20225 року. Наслідки
Обстріл Білозерського 26 червня 20225 року. Наслідки
Обстріл Білозерського 26 червня 20225 року. Наслідки

Автор: 

обстріл (29540) Донецька область (8942) Покровський район (738) Білозерське (6)


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Ху...ло постійно твердить що зброя високоточна. Висновок один, що дан наказ знищувати виключно мирне населення. От це і треба постійно доводить миру
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26.06.2025 09:23 Відповісти
 
 