Рашисти вдарили по Білозерському на Донеччині: поранено п’ятьох цивільних, зокрема дитину. ФОТОрепортаж
Росіяни вдарили безпілотниками по Білозерському на Донеччині, внаслідок чого поранено п'ятьох цивільних.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 2 ночі рашисти атакували БпЛА "Герань-2" п'ятиповерхівку.
"Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. У власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 автомобілів.
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Igor #591922
показати весь коментар26.06.2025 09:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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