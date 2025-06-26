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Удар РФ по Дніпру: кількість загиблих зросла до 20
Внаслідок ударів РФ в Дніпру та області загинули 22 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар – 22.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. Наразі понад 150 постраждалих через вчорашній удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.
У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.06.2025 07:50 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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