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Новини Атака на Дніпро
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Удар РФ по Дніпру: кількість загиблих зросла до 20

РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року

Внаслідок  ударів РФ в Дніпру та області загинули 22 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар – 22.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. Наразі понад 150 постраждалих через вчорашній удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.  У н.п. Самар агресор вбив двох людей.

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Автор: 

Дніпро (3320) обстріл (29540) смерть (6787) жертва (262) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


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руzкій рєйх має бути зруйнований...
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26.06.2025 07:50 Відповісти
 
 