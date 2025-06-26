Удар РФ по Днепру: число погибших возросло до 20

В результате ударов РФ в Днепре и области погибли 22 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. С погибшими в городе Самар - 22.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару. Сейчас более 150 пострадавших из-за вчерашнего удара РФ по Днепру находятся в больницах.

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.

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