РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7405 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр
2 134 1

Удар РФ по Днепру: число погибших возросло до 20

РФ нанесла удар по Днепру и Самаре 24 июня 2025 года

В результате ударов РФ в Днепре и области погибли 22 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. С погибшими в городе Самар - 22.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару. Сейчас более 150 пострадавших из-за вчерашнего удара РФ по Днепру находятся в больницах.

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Днепру: 152 человека в больнице, среди них - 13 детей. 18 человек "тяжелые"

Автор: 

Днепр (4460) обстрел (28205) смерть (9259) жертва (311) Днепропетровская область (4150) Днепровский район (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
руzкій рєйх має бути зруйнований...
показать весь комментарий
26.06.2025 07:50 Ответить
 
 