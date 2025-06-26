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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: погибли два человека, еще 14 ранены, среди них - ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ за прошедшие сутки, 25 июня, атаковали 13 населенных пунктов: города Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Покровск, Родинское, села Золотые Пруды, Ильиновка, Новоандреевка, Нововодяное, Новопетровка, Новоявленка, Торское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровской район

Ночью 25 июня оккупанты атаковали Родинское беспилотником "Молния". В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала. Утром, в 6 утра враг обстрелял западную часть Покровска, разрушены два частных домовладения, - сообщили в Покровский ГВА.

Около 8:15 враг атаковал FPV-дроном Родинское. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, в котором возник пожар. Огнем уничтожена квартира на площади 30 м кв., перекрытия на площади 10 м кв.

В 08:30 в северо-восточной части Покровска армия РФ попала FPV дроном по гражданской машине, в которой находилась супружеская пара, жители с. Ровно. В результате атаки погиб 69-летний мужчина, а его жена в возрасте 67 лет получила открытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение. Уничтожен автомобиль ВАЗ-2101.

В 14:00 в результате обстрела FPV-дроном северной части Покровска получил ранения мужчина 1977 года рождения. В то же время, около 14:00, враг попал по частному сектору западной части Покровска. В результате обстрела уничтожено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за атак дронов в Доброполье - 2 частных дома, в Белицком - дворец спорта и гражданское авто.

Сразу 7 БПЛА "Герань-2" атаковали Нововодяное Белозерской ТГ - повредили три частных дома и фермерское хозяйство. В Белозерском ранены 4 человека, повреждена 5-этажка.

В Шаховской громаде повреждено 13 домов: по 5 во Владимировке и Новоторецком, 2 в Паньковке и 1 в Уютке.

Краматорский район

Новоявленку Краматорского района атаковали два БПЛА "Герань-2" - один человек погиб и один получил ранения, повреждены два частных дома и гражданский автомобиль. По Новопетровке Краматорского района агрессор нанес авиаудар ракетой "Р-37", повреждены три хозяйственных постройки и гараж.

По Константиновке враг нанес 5 ударов дронами и артиллерией - травмированы 5 жителей, разрушениям подверглись 16 частных домов.

Один раненый - в Торском Дружковской ТГ, на которое оккупанты направили 5 БПЛА "Герань-2". Повреждены 16 частных домов, гараж, хозяйственная постройка, 7 единиц автотранспорта.

По Дружковке попали два беспилотника, повредили частный дом и 2 гражданских авто. В результате попадания двух бомб "КАБ-250" в Ильиновке повреждено учебное заведение и котельная.

В Александровке повреждены 2 дома и склад.

В Золотых Прудах Александровской ТГ вражеские дроны повредили 5 частных домов.

Обстрелы с начала суток

Кроме того, сегодня после полуночи Россия нанесла по Донецкой области еще 9 ударов дронами. В результате попадания двух БПЛА "Герань-2" в Белозерском пострадали 4 гражданских лица, среди них - ребенок, повреждены три многоквартирных дома и 7 гражданских авто.

Есть раненый в Александровке, которую россияне обстреляли четырьмя беспилотниками, разрушениям подверглись многоквартирный дом, предприятие, автомобиль.

В Дружковке дрон повредил дом культуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Белозерскому в Донецкой области: ранены пятеро гражданских, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (28218) Донецкая область (10126) Покровск (663) Краматорский район (417) Покровский район (729) Краматорск (1) Торское (11) Новопетровка (1) Новоявленка (1) Золотые Пруды (2) Доброполье (31) Родинское (40) Нововодяное (3) Белицкое (22)


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