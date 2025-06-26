Сутки на Донетчине: погибли два человека, еще 14 ранены, среди них - ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ за прошедшие сутки, 25 июня, атаковали 13 населенных пунктов: города Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Покровск, Родинское, села Золотые Пруды, Ильиновка, Новоандреевка, Нововодяное, Новопетровка, Новоявленка, Торское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровской район

Ночью 25 июня оккупанты атаковали Родинское беспилотником "Молния". В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала. Утром, в 6 утра враг обстрелял западную часть Покровска, разрушены два частных домовладения, - сообщили в Покровский ГВА.

Около 8:15 враг атаковал FPV-дроном Родинское. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, в котором возник пожар. Огнем уничтожена квартира на площади 30 м кв., перекрытия на площади 10 м кв.

В 08:30 в северо-восточной части Покровска армия РФ попала FPV дроном по гражданской машине, в которой находилась супружеская пара, жители с. Ровно. В результате атаки погиб 69-летний мужчина, а его жена в возрасте 67 лет получила открытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение. Уничтожен автомобиль ВАЗ-2101.

В 14:00 в результате обстрела FPV-дроном северной части Покровска получил ранения мужчина 1977 года рождения. В то же время, около 14:00, враг попал по частному сектору западной части Покровска. В результате обстрела уничтожено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за атак дронов в Доброполье - 2 частных дома, в Белицком - дворец спорта и гражданское авто.

Сразу 7 БПЛА "Герань-2" атаковали Нововодяное Белозерской ТГ - повредили три частных дома и фермерское хозяйство. В Белозерском ранены 4 человека, повреждена 5-этажка.

В Шаховской громаде повреждено 13 домов: по 5 во Владимировке и Новоторецком, 2 в Паньковке и 1 в Уютке.

Краматорский район

Новоявленку Краматорского района атаковали два БПЛА "Герань-2" - один человек погиб и один получил ранения, повреждены два частных дома и гражданский автомобиль. По Новопетровке Краматорского района агрессор нанес авиаудар ракетой "Р-37", повреждены три хозяйственных постройки и гараж.

По Константиновке враг нанес 5 ударов дронами и артиллерией - травмированы 5 жителей, разрушениям подверглись 16 частных домов.

Один раненый - в Торском Дружковской ТГ, на которое оккупанты направили 5 БПЛА "Герань-2". Повреждены 16 частных домов, гараж, хозяйственная постройка, 7 единиц автотранспорта.

По Дружковке попали два беспилотника, повредили частный дом и 2 гражданских авто. В результате попадания двух бомб "КАБ-250" в Ильиновке повреждено учебное заведение и котельная.

В Александровке повреждены 2 дома и склад.

В Золотых Прудах Александровской ТГ вражеские дроны повредили 5 частных домов.

Обстрелы с начала суток

Кроме того, сегодня после полуночи Россия нанесла по Донецкой области еще 9 ударов дронами. В результате попадания двух БПЛА "Герань-2" в Белозерском пострадали 4 гражданских лица, среди них - ребенок, повреждены три многоквартирных дома и 7 гражданских авто.

Есть раненый в Александровке, которую россияне обстреляли четырьмя беспилотниками, разрушениям подверглись многоквартирный дом, предприятие, автомобиль.

В Дружковке дрон повредил дом культуры.

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