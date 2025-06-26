Доба на Донеччині: загинули двоє людей, ще 14 поранені, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Війська РФ минулої доби, 25 червня, атакували 13 населених пунктів: міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Родинське, села Золоті Пруди, Іллінівка, Новоандріївка, Нововодяне, Новопетрівка, Новоявленка, Торське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Покровській район

Вночі 25 червня окупанти атакували Родинське безпілотником "Молния". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація щодо постраждалих не надходила. Зранку, о 6 ранку ворог обстріляв західну частину Покровська, зруйновано два приватних домоволодіння, - повідомили у Покровський МВА.

Близько 8:15 ворог атакував FPV-дроном Родинське. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, в якому виникла пожежа. Вогнем знищено квартиру на площі 30 м кв., перекриття на площі 10 м кв.

О 08:30 у північно-східній частині Покровська армія РФ влучила FPV дроном по цивільній автівці, в якій перебувала подружня пара, жителі с. Рівне. У результаті атаки загинув 69-річний чоловік, а його дружина віком 67 років дістала відкриту черепно-мозкову травму та осколкове поранення. Знищено автомобіль ВАЗ-2101.

О 14:00 внаслідок обстрілу FPV-дроном північної частини Покровська дістав поранення чоловік 1977 року народження. Того ж часу, близько 14:00, ворог поцілив по приватному сектору західної частини Покровська. Внаслідок обстрілу знищено приватне домоволодіння. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Через атаки дронів у Добропіллі - 2 приватних оселі, у Білицькому - палац спорту та цивільне авто.

Одразу 7 БПЛА "Герань-2" атакували Нововодяне Білозерської ТГ - пошкодили три приватних будинки та фермерське господарство. У Білозерському поранено 4 людини, пошкоджено 5-поверхівку.

У Шахівській громаді пошкоджено 13 будинків: по 5 у Володимирівці і Новоторецькому, 2 в Паньківці і 1 у Затишку.

Краматорський район

Новоявленку Краматорського району атакували два БПЛА "Герань-2" – одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено два приватних будинки та цивільний автомобіль. По Новопетрівці Краматорського району агресор завдав авіаудар ракетою "Р-37", пошкоджено три господарських споруди та гараж.

По Костянтинівці ворог завдав 5 ударів дронами та артилерією – травмовано 5 жителів, руйнувань зазнали 16 приватних будинків.

Один поранений – у Торському Дружківської ТГ, на яке окупанти спрямували 5 БПЛА "Герань-2". Пошкоджено 16 приватних осель, гараж, господарська споруда, 7 одиниць автотранспорту.

По Дружківці поцілили два безпілотники, пошкодили приватний будинок і 2 цивільних авто. Внаслідок влучання двох бомб "КАБ-250" в Іллінівці пошкоджено заклад освіти та котельню.

В Олександрівці пошкоджено 2 будинки і склад.

У Золотих Прудах Олександрівської ТГ ворожі дрони пошкодили 5 приватних будинків.

Обстріли з початку доби

Крім того, сьогодні після опівночі Росія завдала по Донеччині ще 9 ударів дронами. Внаслідок влучання двох БПЛА "Герань-2" у Білозерському постраждали 4 цивільних особи, серед них – дитина, пошкоджено три багатоквартирних будинки та 7 цивільних авто.

Є поранений в Олександрівці, яку росіяни обстріляли чотирма безпілотниками, руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, підприємство, автомобіль.

У Дружківці дрон пошкодив будинок культури.

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