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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: загинули двоє людей, ще 14 поранені, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Війська РФ минулої доби,  25 червня, атакували 13 населених пунктів: міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Родинське, села Золоті Пруди, Іллінівка, Новоандріївка, Нововодяне, Новопетрівка, Новоявленка, Торське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Покровській район 

Вночі 25 червня окупанти атакували Родинське безпілотником "Молния". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація щодо постраждалих не надходила. Зранку, о 6 ранку ворог обстріляв західну частину Покровська, зруйновано два приватних домоволодіння, - повідомили у Покровський МВА.

Близько 8:15 ворог атакував FPV-дроном Родинське. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, в якому виникла пожежа. Вогнем знищено квартиру на площі 30 м кв., перекриття на площі 10 м кв.

О 08:30 у північно-східній частині Покровська армія РФ влучила FPV дроном по цивільній автівці, в якій перебувала подружня пара, жителі с. Рівне. У результаті атаки загинув 69-річний чоловік, а його дружина віком 67 років дістала відкриту черепно-мозкову травму та осколкове поранення. Знищено автомобіль ВАЗ-2101.

О 14:00 внаслідок обстрілу FPV-дроном північної частини Покровська дістав поранення чоловік 1977 року народження. Того ж часу, близько 14:00, ворог поцілив по приватному сектору західної частини Покровська. Внаслідок обстрілу знищено приватне домоволодіння. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Через атаки дронів у  Добропіллі - 2 приватних оселі, у Білицькому - палац спорту та цивільне авто.

Одразу 7 БПЛА "Герань-2" атакували Нововодяне Білозерської ТГ - пошкодили три приватних будинки та фермерське господарство.  У Білозерському поранено 4 людини, пошкоджено 5-поверхівку.

У Шахівській громаді пошкоджено 13 будинків: по 5 у Володимирівці і Новоторецькому, 2 в Паньківці і 1 у Затишку.

Краматорський район

Новоявленку Краматорського району атакували два БПЛА "Герань-2" – одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено два приватних будинки та цивільний автомобіль. По Новопетрівці Краматорського району агресор завдав авіаудар ракетою "Р-37", пошкоджено три господарських споруди та гараж.

По Костянтинівці ворог завдав 5 ударів дронами та артилерією – травмовано 5 жителів, руйнувань зазнали 16 приватних будинків.

Один поранений – у Торському Дружківської ТГ, на яке окупанти спрямували 5 БПЛА "Герань-2". Пошкоджено 16 приватних осель, гараж, господарська споруда, 7 одиниць автотранспорту.

По Дружківці поцілили два безпілотники, пошкодили приватний будинок і 2 цивільних авто. Внаслідок влучання двох бомб "КАБ-250" в Іллінівці пошкоджено заклад освіти та котельню.

В Олександрівці пошкоджено 2 будинки і склад. 

У Золотих Прудах Олександрівської ТГ ворожі дрони пошкодили 5 приватних будинків. 

Обстріли з початку доби 

Крім того, сьогодні після опівночі Росія завдала по Донеччині ще 9 ударів дронами. Внаслідок влучання двох БПЛА "Герань-2" у Білозерському постраждали 4 цивільних особи, серед них – дитина, пошкоджено три багатоквартирних будинки та 7 цивільних авто.

Є поранений в Олександрівці, яку росіяни обстріляли чотирма безпілотниками, руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, підприємство, автомобіль.

У Дружківці дрон пошкодив будинок культури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Білозерському на Донеччині: поранено п’ятьох цивільних, зокрема дитину. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (29540) Донецька область (8942) Покровськ (695) Краматорський район (423) Покровський район (738) Новоандріївка (1) Торське (11) Новопетрівка (1) Новоявленка (1) Золоті Пруди (2) Добропілля (32) Родинське (40) Нововодяне (3) Білицьке (22)


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