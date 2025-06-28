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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Сутки в Запорожской области: под вражеским огнем 12 населенных пунктов, два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 июня оккупанты применили 312 БпЛА (преимущественно FPV) различной модификации, 12 раз ударили из авиации, 14 - из реактивных систем залпового огня и нанесли 121 артудар по мирным городам и селам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Иван Федоров и в полиции области.

Войска РФ осуществили 12 авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Щербакам и Затишью. А также:

  • 312 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и... Волшебное.
  • 14 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку и Малую Токмачку.
  • 121 артобстрел нанесен по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новопавловки.

В результате обстрелов в прифронтовых населенных пунктах повреждены и разрушены квартиры, частные домовладения и гаражи.

Вследствие вражеских атак на Пологовский и Васильевский районы ранения получили 79-летний мужчина и 39-летняя женщина.

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Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область

Автор: 

обстрел (28218) Запорожская область (3249)


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