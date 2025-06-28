Доба на Запоріжжі: під ворожим вогнем 12 населених пунктів, дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

27 червня окупанти застосували 312 БпЛА (переважно FPV) різної модифікації, 12 разів вгатили з авіації, 14 - з реактивних систем залпового вогню та завдали 121 артудар по мирних містах і селах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Іван Федоров та у поліції області.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Щербакам та Затишшю. А також:

312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та. Чарівне.

14 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.

121 артобстріл завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новопавлівки.

У результаті обстрілів у прифронтових населених пунктах пошкоджені та зруйновані квартири, приватні домоволодіння та гаражі.

Внаслідок ворожих атак на Пологівський та Василівський райони поранення дістали 79-річний чоловік та 39-річна жінка.

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