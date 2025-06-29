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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне обстреляли Купянщину: один человек погиб, еще один получил ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 29 июня, российские захватчики обстреляли Купянск и село Ольховатка на Харьковщине. Из-за вражеских обстрелов один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом в телеграм сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, около 10:00 вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по населенному пункту Ольховатка Купянского района. Враг сбросил на село четыре КАБа. Повреждены частные домовладения.

обстрелы Харьковской области

обстрелы Харьковской области

В 13:30 российская армия осуществила артиллерийский обстрел жилого квартала города Купянск. Погиб 54-летний мужчина. Еще один мужчина, которому 32 года, получил ранения: в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

обстрелы Харьковской области

обстрелы Харьковской области

Начато досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

обстрелы Харьковской области

обстрелы Харьковской области

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Автор: 

обстрел (28239) Харьковская область (1185) Купянский район (271) Купянск (695) Ольховатка (3)


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