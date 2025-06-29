УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7946 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
174 0

Росіяни обстріляли Куп’янщину: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. ФОТОрепортаж

У неділю, 29 червня, російські загарбники обстріляли Купʼянськ і село Вільхуватка на Харківщині. Через ворожі обстріли одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, близько 10:00 збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по населеному пункту Вільхуватка Купʼянського району. Ворог скинув на село чотири КАБи. Пошкоджено приватні домоволодіння.

обстріли Харківщини

обстріли Харківщини

О 13:30 російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу міста Купʼянськ. Загинув 54-річний чоловік. Ще один чоловік, якому 32 роки, дістав поранення: у важкому стані його госпіталізували до лікарні.

обстріли Харківщини

обстріли Харківщини

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

обстріли Харківщини

обстріли Харківщини

Дивіться також: Війська РФ ударили по Харкову та Куп’янську: є поранені, пошкоджено підприємство та багатоповерхівку. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29558) Харківська область (1199) Куп’янський район (270) Куп’янськ (820) Вільхуватка (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 