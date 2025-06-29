Росіяни обстріляли Куп’янщину: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. ФОТОрепортаж

У неділю, 29 червня, російські загарбники обстріляли Купʼянськ і село Вільхуватка на Харківщині. Через ворожі обстріли одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, близько 10:00 збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по населеному пункту Вільхуватка Купʼянського району. Ворог скинув на село чотири КАБи. Пошкоджено приватні домоволодіння.

О 13:30 російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу міста Купʼянськ. Загинув 54-річний чоловік. Ще один чоловік, якому 32 роки, дістав поранення: у важкому стані його госпіталізували до лікарні.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

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