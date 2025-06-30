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Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Николаевской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в экосистеме Николаевской области.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Шевченковской ТГ огонь из-за ветра и жары перешел с сухой травы на пшеничное поле и частный сектор. Загорелся гараж и поле. Спасатели ликвидировали пожар на площади 60 га (из них 50 га - пшеница) за 2 часа. К тушению привлекались 21 спасатель, 5 единиц техники и местные жители", - говорится в сообщении.
Благодаря оперативным действиям огонь не распространился на жилые дома. Пострадавших нет.
Причину возгорания выясняют правоохранительные органы.
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