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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в екосистемі Миколаївської області.
Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Шевченківській ТГ вогонь через вітер і спеку перекинувся з сухої трави на пшеничне поле та приватний сектор. Загорівся гараж і поле. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 га (з них 50 га — пшениця) за 2 години. До гасіння залучалися 21 рятувальник, 5 одиниць техніки та місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.
Завдяки оперативним діям вогонь не поширився на житлові будинки. Постраждалих немає.
Причину займання з’ясовують правоохоронні органи.
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