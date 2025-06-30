УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4095 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пожежі в Україні
196 0

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в екосистемі Миколаївської області.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Шевченківській ТГ вогонь через вітер і спеку перекинувся з сухої трави на пшеничне поле та приватний сектор. Загорівся гараж і поле. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 га (з них 50 га — пшениця) за 2 години. До гасіння залучалися 21 рятувальник, 5 одиниць техніки та місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

Ліквідація масштабної пожежі на Миколаївщині

Завдяки оперативним діям вогонь не поширився на житлові будинки. Постраждалих немає.

Причину займання з’ясовують правоохоронні органи.

Читайте: Сміттєвий полігон горить у Житомирі: школи перевели на дистанційне навчання. ФОТОрепортаж

Наслідки масштабної пожежі на Миколаївщині

Автор: 

Миколаївська область (2305) пожежа (4365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 