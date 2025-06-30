Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в екосистемі Миколаївської області.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Шевченківській ТГ вогонь через вітер і спеку перекинувся з сухої трави на пшеничне поле та приватний сектор. Загорівся гараж і поле. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 га (з них 50 га — пшениця) за 2 години. До гасіння залучалися 21 рятувальник, 5 одиниць техніки та місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

Завдяки оперативним діям вогонь не поширився на житлові будинки. Постраждалих немає.

Причину займання з’ясовують правоохоронні органи.

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