Вражеская атака на Песочин: восемь пострадавших, среди них - ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Песочине Харьковской области в результате атаки российских беспилотников ранены восемь человек, среди них ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС.
Отмечается, что в результате атаки в Песочине горело здание СТО на площади 50 кв. м. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.
Также спасатели потушили пожары складского здания частного предприятия и здания агропредприятий в Дергачах.
В Чугуевском районе в селе Курортное ликвидирован пожар здания столовой санатория на площади 300 кв. м.
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Чи це не на часі, терміново треба розробляти законодавство про вибори без вибору?
А краще вбий себе, дай нормально жити людям і світові!