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Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
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Вражеская атака на Песочин: восемь пострадавших, среди них - ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Песочине Харьковской области в результате атаки российских беспилотников ранены восемь человек, среди них ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС.

Отмечается, что в результате атаки в Песочине горело здание СТО на площади 50 кв. м. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

Также спасатели потушили пожары складского здания частного предприятия и здания агропредприятий в Дергачах.

В Чугуевском районе в селе Курортное ликвидирован пожар здания столовой санатория на площади 300 кв. м.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Харьковщину: четверо пострадавших

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

Дергачи (18) Харьковская область (1189) Харьковский район (394) Песочин (4)


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А де подібні кадри з рашки?
Чи це не на часі, терміново треба розробляти законодавство про вибори без вибору?
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30.06.2025 08:50 Ответить
Бери фотоапарат, виходь на вулицю і фотографуй свою рельність, потвора рашистська!
А краще вбий себе, дай нормально жити людям і світові!
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30.06.2025 10:10 Ответить
 
 