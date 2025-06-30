Вражеская атака на Песочин: восемь пострадавших, среди них - ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Песочине Харьковской области в результате атаки российских беспилотников ранены восемь человек, среди них ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС.

Отмечается, что в результате атаки в Песочине горело здание СТО на площади 50 кв. м. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

Также спасатели потушили пожары складского здания частного предприятия и здания агропредприятий в Дергачах.

В Чугуевском районе в селе Курортное ликвидирован пожар здания столовой санатория на площади 300 кв. м.

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