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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Ворожа атака на Пісочин: вісім постраждалих, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

У Пісочині Харківської області внаслідок атаки російських безпілотників поранені восьмеро людей, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки у Пісочині горіла будівля СТО на площі 50 кв. м. Постраждало 8 людей, з них одна дитина.

Також рятувальники загасили пожежі складської будівлі приватного підприємства та будівлі агропідприємств у Дергачах.

У Чугуївському районі у селі Курортне ліквідовано пожежу  будівлі їдальні санаторію на площі 300 кв. м.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

Дергачі (20) Харківська область (1203) Харківський район (398) Пісочин (2)


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Гроші на ппо сп#здили чи зелена нелегітимна гніда по свїх стріляти не хоче?
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30.06.2025 08:23 Відповісти
 
 