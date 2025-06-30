Ворожа атака на Пісочин: вісім постраждалих, серед них - дитина. ФОТОрепортаж
У Пісочині Харківської області внаслідок атаки російських безпілотників поранені восьмеро людей, серед них дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС.
Зазначається, що внаслідок атаки у Пісочині горіла будівля СТО на площі 50 кв. м. Постраждало 8 людей, з них одна дитина.
Також рятувальники загасили пожежі складської будівлі приватного підприємства та будівлі агропідприємств у Дергачах.
У Чугуївському районі у селі Курортне ліквідовано пожежу будівлі їдальні санаторію на площі 300 кв. м.
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stanis nasvaiko
показати весь коментар30.06.2025 08:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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