Ворожа атака на Пісочин: вісім постраждалих, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

У Пісочині Харківської області внаслідок атаки російських безпілотників поранені восьмеро людей, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки у Пісочині горіла будівля СТО на площі 50 кв. м. Постраждало 8 людей, з них одна дитина.

Також рятувальники загасили пожежі складської будівлі приватного підприємства та будівлі агропідприємств у Дергачах.

У Чугуївському районі у селі Курортне ліквідовано пожежу будівлі їдальні санаторію на площі 300 кв. м.

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