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В Мариуполь из РФ прибыли более 15 грузовиков с кадыровцами. Их планируют перебросить в Запорожскую область, - Андрющенко
Более 15 грузовиков с чеченскими бойцами зафиксировали во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Они прибыли из России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, кадыровцев должны переместить на ротацию в Запорожскую область, а именно в район временно оккупированных Энергодара, Мелитополя, Васильевки уже в ближайшие дни.
Андрющенко отметил, что это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе.
"Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", - подытожил он.
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