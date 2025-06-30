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Новости Фото Оккупация Мариуполя
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В Мариуполь из РФ прибыли более 15 грузовиков с кадыровцами. Их планируют перебросить в Запорожскую область, - Андрющенко

Более 15 грузовиков с чеченскими бойцами зафиксировали во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Они прибыли из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, кадыровцев должны переместить на ротацию в Запорожскую область, а именно в район временно оккупированных Энергодара, Мелитополя, Васильевки уже в ближайшие дни.

Андрющенко отметил, что это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе.

"Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ массово перебрасывает технику и войска через Мариуполь: готовятся к штурмам на Запорожском направлении, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Кадыровцы в Мариуполе
Кадыровцы в Мариуполе

Автор: 

армия РФ (19910) Мариуполь (5735) Донецкая область (10139) Мариупольский район (48)


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Топ комментарии
+13
кадирівськи свинособаки будуть щось грабувать бо воювати з "хахлами" в них ніфуя не виходить..
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30.06.2025 09:36 Ответить
+12
Крім того, чому ми констатуємо прибуття, а не приліт
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30.06.2025 09:38 Ответить
+12
судячи з усього вони будуть в заградотрядах )(уйла - щоб кацапське бидло не втікало, а утилізувалося !!!
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30.06.2025 09:46 Ответить
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30.06.2025 09:33 Ответить
кадирівськи свинособаки будуть щось грабувать бо воювати з "хахлами" в них ніфуя не виходить..
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30.06.2025 09:36 Ответить
судячи з усього вони будуть в заградотрядах )(уйла - щоб кацапське бидло не втікало, а утилізувалося !!!
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30.06.2025 09:46 Ответить
Невже у загородзагонах теж втрати, або це тіктокери
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30.06.2025 09:37 Ответить
А у окремому камазі молодих кіз та овець.
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30.06.2025 09:38 Ответить
Крім того, чому ми констатуємо прибуття, а не приліт
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30.06.2025 09:38 Ответить
Наврядчи у кадирОвцев будуть якісь втрати, якщо запускати корупціонерів які розікрали гроші на виплати військовим, укріплення,виготовлення мін, ракет та іншої зброї. Їх би краще розвісити пА мєсту житЄльства, але ж всі вони як не друг дєЦтва, сусід або кум - найвеличнішого пздабола **********.
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30.06.2025 09:54 Ответить
якби ти завчасно сказав, де і коли будуть їхати, то кіно моглоби би бути набагато цікавішим.
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30.06.2025 10:35 Ответить
Ослинне мʼясо підвезли
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30.06.2025 09:41 Ответить
Какадірівські козо..йо..би круті вояки для тіктоку і перед кацапами. А наше славне ЗСУ як громило ціх козойобів, тау і будуть громити.
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30.06.2025 09:42 Ответить
Значить ваньки та ємєлі побіжуть в м'ясні штурми,а тіктокери ззаду "прикриватимуть" в спини щоб назад ніхто не побіг.
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30.06.2025 09:49 Ответить
Будуть загороджуючим загоном свинособак гнати вперед і залякувати місцевих "рішал". Може у когось щось повіджимати треба. А взагалі мега важлива інформація для статті, на фоні кількасоттисячного угрупування - перекидання 3 сотен поліцаїв- росгвардї.
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30.06.2025 09:56 Ответить
Може є можливість ******* їх прямо там, щоб не допустити до фронту
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30.06.2025 09:58 Ответить
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30.06.2025 10:00 Ответить
Семьям убитых в Украине кадыровцев раздают картофель и лук. Жаль, что не свинину.
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30.06.2025 10:03 Ответить
Тобто, кадирівці усе ще воюють, а то - канфлікт мєжду путєним і кадиравам
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30.06.2025 10:04 Ответить
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30.06.2025 10:14 Ответить
Це орієнтовно 450 чоловік
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30.06.2025 10:16 Ответить
Там людей немає, скотів*
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30.06.2025 10:47 Ответить
Скоріше всього кадировець перекинуть в Енергодар де ЗСУ і так не стріляє, а рашистів з Енергодару перекинуть в гарячу точку
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30.06.2025 10:19 Ответить
А як вони пересуваються без перешкод і жодних втрат по Україні?
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30.06.2025 10:24 Ответить
Кадирівські свинособаки підкатили...обмінний фонд!!!
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30.06.2025 10:24 Ответить
татарова туди закинути
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30.06.2025 10:53 Ответить
Из гордой нации кавказких воинов их превратили в послушных рабов,которых урусы,посмеиваяс,ь отправляют на бойню.
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30.06.2025 11:06 Ответить
Кіномеханіка "спалив" . Якщо в своєму авто то проб'ють по камерам , якщо аони є
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30.06.2025 11:31 Ответить
 
 