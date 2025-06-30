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Новини Фото Окупація Маріуполя
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У Маріуполь з РФ прибули понад 15 вантажівок з кадировцями. Їх планують перекинути на Запоріжжя, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Понад 15 вантажівок з чеченськими бійцями зафіксували у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Вони прибули з Росії.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, кадировців мають перемістити на ротацію в Запорізьку область, а саме в район тимчасово окупованих Енергодару, Мелітополя, Василівки вже найближчими днями.

Андрющенко наголосив, що це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі.

"Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ масово перекидає техніку та війська через Маріуполь: готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Кадировці в Маріуполі
Кадировці в Маріуполі

Автор: 

армія рф (18060) Маріуполь (3254) Донецька область (8948) Маріупольський район (49)


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Топ коментарі
+11
кадирівськи свинособаки будуть щось грабувать бо воювати з "хахлами" в них ніфуя не виходить..
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30.06.2025 09:36 Відповісти
+11
судячи з усього вони будуть в заградотрядах )(уйла - щоб кацапське бидло не втікало, а утилізувалося !!!
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30.06.2025 09:46 Відповісти
+9
Крім того, чому ми констатуємо прибуття, а не приліт
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30.06.2025 09:38 Відповісти
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30.06.2025 09:33 Відповісти
кадирівськи свинособаки будуть щось грабувать бо воювати з "хахлами" в них ніфуя не виходить..
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30.06.2025 09:36 Відповісти
судячи з усього вони будуть в заградотрядах )(уйла - щоб кацапське бидло не втікало, а утилізувалося !!!
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30.06.2025 09:46 Відповісти
Невже у загородзагонах теж втрати, або це тіктокери
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30.06.2025 09:37 Відповісти
А у окремому камазі молодих кіз та овець.
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30.06.2025 09:38 Відповісти
Крім того, чому ми констатуємо прибуття, а не приліт
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30.06.2025 09:38 Відповісти
Наврядчи у кадирОвцев будуть якісь втрати, якщо запускати корупціонерів які розікрали гроші на виплати військовим, укріплення,виготовлення мін, ракет та іншої зброї. Їх би краще розвісити пА мєсту житЄльства, але ж всі вони як не друг дєЦтва, сусід або кум - найвеличнішого пздабола **********.
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30.06.2025 09:54 Відповісти
якби ти завчасно сказав, де і коли будуть їхати, то кіно моглоби би бути набагато цікавішим.
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30.06.2025 10:35 Відповісти
Ослинне мʼясо підвезли
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30.06.2025 09:41 Відповісти
Какадірівські козо..йо..би круті вояки для тіктоку і перед кацапами. А наше славне ЗСУ як громило ціх козойобів, тау і будуть громити.
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30.06.2025 09:42 Відповісти
Значить ваньки та ємєлі побіжуть в м'ясні штурми,а тіктокери ззаду "прикриватимуть" в спини щоб назад ніхто не побіг.
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30.06.2025 09:49 Відповісти
Будуть загороджуючим загоном свинособак гнати вперед і залякувати місцевих "рішал". Може у когось щось повіджимати треба. А взагалі мега важлива інформація для статті, на фоні кількасоттисячного угрупування - перекидання 3 сотен поліцаїв- росгвардї.
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30.06.2025 09:56 Відповісти
Може є можливість ******* їх прямо там, щоб не допустити до фронту
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30.06.2025 09:58 Відповісти
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30.06.2025 10:00 Відповісти
Семьям убитых в Украине кадыровцев раздают картофель и лук. Жаль, что не свинину.
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30.06.2025 10:03 Відповісти
Тобто, кадирівці усе ще воюють, а то - канфлікт мєжду путєним і кадиравам
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30.06.2025 10:04 Відповісти
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30.06.2025 10:14 Відповісти
Це орієнтовно 450 чоловік
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30.06.2025 10:16 Відповісти
Там людей немає, скотів*
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30.06.2025 10:47 Відповісти
Скоріше всього кадировець перекинуть в Енергодар де ЗСУ і так не стріляє, а рашистів з Енергодару перекинуть в гарячу точку
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30.06.2025 10:19 Відповісти
А як вони пересуваються без перешкод і жодних втрат по Україні?
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30.06.2025 10:24 Відповісти
Кадирівські свинособаки підкатили...обмінний фонд!!!
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30.06.2025 10:24 Відповісти
татарова туди закинути
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30.06.2025 10:53 Відповісти
 
 