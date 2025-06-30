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У Маріуполь з РФ прибули понад 15 вантажівок з кадировцями. Їх планують перекинути на Запоріжжя, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО
Понад 15 вантажівок з чеченськими бійцями зафіксували у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Вони прибули з Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За його словами, кадировців мають перемістити на ротацію в Запорізьку область, а саме в район тимчасово окупованих Енергодару, Мелітополя, Василівки вже найближчими днями.
Андрющенко наголосив, що це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі.
"Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста", - підсумував він.
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