Российские беспилотники уничтожили продовольственный склад в Дергачах на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 июня, около 1:20 ночи 30 июня российские войска атаковали город Дергачи на Харьковщине ударными беспилотниками "шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

"Оккупанты нанесли по городу 7 ударов, поразив склады гражданского предприятия, на которых хранились различные продукты питания - майонез, семена, вода, алкогольные и безалкогольные напитки, корм для собак и котов и т.д.", - отметил Задоренко.

Предприятие претерпело критические разрушения и практически полностью уничтожено. Кроме этого, повреждения получили автомобили, частные домовладения и административные здания, в частности - местные отделения Пенсионного фонда Украины, Государственной казначейской службы, Дергачевская публичная библиотека.

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