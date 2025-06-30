Російські безпілотники знищили харчовий склад у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 червня, близько 1:20 ночі 30 червня російські війська атакували місто Дергачі на Харківщині ударними безпілотниками "шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Окупанти завдали по місту 7 ударів, вразивши склади цивільного підприємства, на яких зберігались різноманітні продукти харчування – майонез, насіння, вода, алкогольні і безалкогольні напої, корм для собак і котів тощо", - зазначив Задоренко.

Підприємство зазнало критичних руйнувань і практично повністю знищене. Окрім цього, пошкоджень зазнали автомобілі, приватні домоволодіння та адміністративні будівлі, зокрема місцеві відділення Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби, Дергачівська публічна бібліотека.

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