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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Російські безпілотники знищили харчовий склад у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 червня, близько 1:20 ночі 30 червня російські війська атакували місто Дергачі на Харківщині ударними безпілотниками "шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Окупанти завдали по місту 7 ударів, вразивши склади цивільного підприємства, на яких зберігались різноманітні продукти харчування – майонез, насіння, вода, алкогольні і безалкогольні напої, корм для собак і котів тощо", - зазначив Задоренко.

Підприємство зазнало критичних руйнувань і практично повністю знищене. Окрім цього, пошкоджень зазнали автомобілі, приватні домоволодіння та адміністративні будівлі, зокрема місцеві відділення Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби, Дергачівська публічна бібліотека.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (29575) Дергачі (20) Харківська область (1203) Харківський район (405)


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так он ти який союз...
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30.06.2025 11:49 Відповісти
А наші бпла віконечки пошкрябали?
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30.06.2025 11:53 Відповісти
Дайте вгадаю, там гуманітарка безкоштовна зберігалась для бідного люду?
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30.06.2025 12:20 Відповісти
 
 