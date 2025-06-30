РФ атаковала промышленную зону Славянска шестью "шахедами". ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики ударили по промышленной зоне Славянска шестью ударными БпЛА.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Повреждены частные и многоквартирные дома, возникли пожары по двум адресам. Горели разрушенные элементы конструкций, кровля и перекрытия складских зданий", - говорится в сообщении.
Сейчас возгорание ликвидировано. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
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