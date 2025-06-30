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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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РФ атакувала промислову зону Слов’янська шістьма "шахедами". ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по промисловій зоні Слов'янська шістьма ударними БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, виникли пожежі за двома адресами. Горіли зруйновані елементи конструкцій, покрівля та перекриття складських будівель", - йдеться в повідомленні.

Наразі займання ліквідовано. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

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Обстріл Слов'янська 30 червня 2025 року. Наслідки
Обстріл Слов'янська 30 червня 2025 року. Наслідки
Обстріл Слов'янська 30 червня 2025 року. Наслідки
Обстріл Слов'янська 30 червня 2025 року. Наслідки

Автор: 

обстріл (29575) Донецька область (8954) Краматорський район (427) Слов’янськ (637)


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