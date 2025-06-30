В Израиле простились с семьей из Одессы, погибшей в результате удара Ирана. ФОТОрепортаж

В понедельник, 30 июня, в израильском городе Бат-Ям состоялась состоялась церемония прощания с семьей из Одессы, которая погибла в результате иранского ракетного удара 14 июня.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

Церемония прощания с погибшими украинцами состоялась на месте иранской ракетной атаки.

Напомним, что в результате ударов Ирана по Израилю 14 июня вместе со своей семьей погибла 8-летняя одесситка Анастасия Бурик. В Израиле девочка лечилась от онкологической болезни и ожидала на трансплантацию костного мозга.

Погибли также родные девочки: мама Мария, бабушка Елена, а также двоюродные братья - Константин и Илья.

Мать погибших мальчиков Анна Пешкурева рассказала Суспільному, что их тела кремируют в Израиле и вернут в Украину.

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