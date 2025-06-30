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Новости Фото Атаки Ирана на Израиль
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В Израиле простились с семьей из Одессы, погибшей в результате удара Ирана. ФОТОрепортаж

В понедельник, 30 июня, в израильском городе Бат-Ям состоялась состоялась церемония прощания с семьей из Одессы, которая погибла в результате иранского ракетного удара 14 июня.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

Церемония прощания с погибшими украинцами состоялась на месте иранской ракетной атаки.

прощание

Напомним, что в результате ударов Ирана по Израилю 14 июня вместе со своей семьей погибла 8-летняя одесситка Анастасия Бурик. В Израиле девочка лечилась от онкологической болезни и ожидала на трансплантацию костного мозга.

прощание

Погибли также родные девочки: мама Мария, бабушка Елена, а также двоюродные братья - Константин и Илья.

прощание

Мать погибших мальчиков Анна Пешкурева рассказала Суспільному, что их тела кремируют в Израиле и вернут в Украину.

Читайте также: Во время атаки Ирана на Израиль вместе с семьей погибла 7-летняя девочка из Одессы: она приехала лечиться от рака

Автор: 

Израиль (2068) Одесса (7962) Одесская область (3696) похороны (1535) Одесский район (218)


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Таке буває. Виїхали з Одеси - України тікаючи від ракет рашистів, але поплічники рашистів вбили їх у Ізраїлі. Світлої пам'яті загиблим
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30.06.2025 18:00 Ответить
Їх убив фашист і антисеміт Бібі Нетаньяху, який спровокував 12- денну бойню, вбивши більше двохсот іранців і більше двадцяти ізраїльтян.
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30.06.2025 18:16 Ответить
ти дебіл?
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30.06.2025 18:24 Ответить
Ти дебіл!
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30.06.2025 18:25 Ответить
 
 