В Ізраїлі попрощалися з родиною з Одеси, яка загинула внаслідок удару Ірану. ФОТОрепортаж

У понеділок, 30 червня, в ізраїльському місті Бат-Ям відбулася відбулася церемонія прощання з родиною із Одеси, яка загинула внаслідок іранського ракетного удару 14 червня.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

Церемонія прощання із загиблими українцями відбулася на місці іранської ракетної атаки.

Нагадаємо, що внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю 14 червня разом зі своєю родиною загинула 8-річна одеситка Анастасія Бурик. В Ізраїлі дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби і очікувала на трансплантацію кісткового мозку.

Загинули також рідні дівчинки: мама Марія, бабуся Олена, а також двоюрідні брати - Костянтин і Ілля.

Мати загиблих хлопчиків Ганна Пєшкурьова розповіла Суспільному, що їхні тіла кремують в Ізраїлі та повернуть до України.

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