УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10591 відвідувач онлайн
Новини Фото Атаки Ірану на Ізраїль
1 840 7

В Ізраїлі попрощалися з родиною з Одеси, яка загинула внаслідок удару Ірану. ФОТОрепортаж

У понеділок, 30 червня, в ізраїльському місті Бат-Ям відбулася відбулася церемонія прощання з родиною із Одеси, яка загинула внаслідок іранського ракетного удару 14 червня.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

Церемонія прощання із загиблими українцями відбулася на місці іранської ракетної атаки.

прощання

Нагадаємо, що внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю 14 червня разом зі своєю родиною загинула 8-річна одеситка Анастасія Бурик. В Ізраїлі дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби і очікувала на трансплантацію кісткового мозку. 

прощання

Загинули також рідні дівчинки: мама Марія, бабуся Олена, а також двоюрідні брати - Костянтин і Ілля.

прощання

Мати загиблих хлопчиків Ганна Пєшкурьова розповіла Суспільному, що їхні тіла кремують в Ізраїлі та повернуть до України.

Читайте також: Під час атаки Ірану на Ізраїль разом із сім’єю загинула 7-річна дівчинка з Одеси: вона приїхала лікуватися від раку

Автор: 

Ізраїль (1796) Одеса (5547) Одеська область (3356) похорон (1290) Одеський район (228)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таке буває. Виїхали з Одеси - України тікаючи від ракет рашистів, але поплічники рашистів вбили їх у Ізраїлі. Світлої пам'яті загиблим
показати весь коментар
30.06.2025 18:00 Відповісти
Ви хоч самі зрозуміли яку маячню написали
показати весь коментар
30.06.2025 19:18 Відповісти
Ну заперечувать те, що Іїраїль перший напав, це маячня а-ля "русскіє нікагда первимі не нападалі". Блін, CNN пише, "Іран обстрілює у відповідь".... П.С. Так звані "проксі" тіпа Хізбалли, що внєзапно живуть на своїй землі та приймають участь у демократичних виборах, НІЯК не допомогли Ірану. Вот вообще.
показати весь коментар
30.06.2025 19:23 Відповісти
 
 