Рашисты из артиллерии час обстреливали Константиновку. Ранены трое гражданских. ФОТО

Российские оккупанты из ствольной артиллерии в течение часа обстреливали Константиновку в Донецкой области. Под удар попали многоквартирные и частные дома.

Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки по месту жительства получили телесные повреждения 52-летняя женщина и ее сын 32 лет. Кроме того, на улице ранен еще один горожанин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь.



Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домовладений, 4 торговых павильона и линии газопровода", - говорится в сообщении.

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