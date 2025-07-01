Рашисты из артиллерии час обстреливали Константиновку. Ранены трое гражданских. ФОТО
Российские оккупанты из ствольной артиллерии в течение часа обстреливали Константиновку в Донецкой области. Под удар попали многоквартирные и частные дома.
Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки по месту жительства получили телесные повреждения 52-летняя женщина и ее сын 32 лет. Кроме того, на улице ранен еще один горожанин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь.
Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домовладений, 4 торговых павильона и линии газопровода", - говорится в сообщении.
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Василь Васько #582549
показать весь комментарий01.07.2025 14:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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