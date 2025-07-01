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Рашисты из артиллерии час обстреливали Константиновку. Ранены трое гражданских. ФОТО

Российские оккупанты из ствольной артиллерии в течение часа обстреливали Константиновку в Донецкой области. Под удар попали многоквартирные и частные дома.

Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки по месту жительства получили телесные повреждения 52-летняя женщина и ее сын 32 лет. Кроме того, на улице ранен еще один горожанин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь.

Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домовладений, 4 торговых павильона и линии газопровода", - говорится в сообщении.

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Обстрел Константиновки 1 июля 2025 года
Обстрел Константиновки 1 июля 2025 года

Автор: 

обстрел (28274) Донецкая область (10147) Краматорский район (425) Константиновка (1823)


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32 річний син чого чекав? Кацапів.чи наводив цю саму артилерію?
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01.07.2025 14:48 Ответить
 
 