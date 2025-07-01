Рашисти з артилерії годину обстрілювали Костянтинівку. Поранено трьох цивільних. ФОТО
Російські окупанти зі ствольної артилерії протягом години обстрілювали Костянтинівку на Донеччині. Під удар потрапили багатоквартирні й приватні будинки.
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження 52-річна жінка та її син 32 років. Крім того, на вулиці поранено ще одного містянина. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Їм надано медичну допомогу.
Пошкоджено 2 багатоквартирних й 13 приватних домоволодінь, 4 торговельні павільйони й лінії газопроводу", - йдеться в повідомленні.
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