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Новини Фото Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
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Рашисти з артилерії годину обстрілювали Костянтинівку. Поранено трьох цивільних. ФОТО

Російські окупанти зі ствольної артилерії протягом години обстрілювали Костянтинівку на Донеччині. Під удар потрапили багатоквартирні й приватні будинки.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження 52-річна жінка та її син 32 років. Крім того, на вулиці поранено ще одного містянина. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Їм надано медичну допомогу.

Пошкоджено 2 багатоквартирних й 13 приватних домоволодінь, 4 торговельні павільйони й лінії газопроводу", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Костянтинівки 1 липня 2025 року
Обстріл Костянтинівки 1 липня 2025 року

Автор: 

обстріл (29596) Донецька область (8963) Краматорський район (430) Костянтинівка (357)


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