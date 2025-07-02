Враг атаковал дронами Купянский район: погиб мужчина, есть раненый, повреждено сельхозпредприятие
Сегодня ночью войска РФ атаковали ударными беспилотниками Купянский район Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в с. Боровское, в результате обстрела (предварительно, было применено 5 БпЛА типа "Герань-2") вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара, которая сейчас локализована, достигла 800 м.кв.
К сожалению, есть погибший и раненый.
В с. Волошская Балаклея, в результате обстрела (предварительно, тоже было применено 5 БпЛА типа "Герань-2") горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Сейчас пожар ликвидирован. Прошло без пострадавших.
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