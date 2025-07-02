Ворог атакував дронами Куп’янщину: загинув чоловік, є поранений, пошкоджено сільгосппідприємство (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі війська РФ атакували ударними безпілотниками Куп’янський район Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо, було застосовано 5 БпЛА типу "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв.
На жаль, є загиблий та поранений.
У с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо, теж було застосовано 5 БпЛА типу "Герань-2") горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. Минулося без постраждалих.
Згодом у ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів.
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