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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Ворог атакував дронами Куп’янщину: загинув чоловік, є поранений, пошкоджено сільгосппідприємство (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі війська РФ атакували ударними безпілотниками Куп’янський район Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо, було застосовано 5 БпЛА типу "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв.

На жаль, є загиблий та поранений.

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У с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо, теж було застосовано 5 БпЛА типу "Герань-2") горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. Минулося без постраждалих.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів. 

наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини
наслідки обстрілу Куп’янщини

Автор: 

Харківська область (1221) Куп’янський район (276) Волоська Балаклія (1) Борівське (1)


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