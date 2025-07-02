Рашисты ударили по Краматорску беспилотниками. Повреждено учебное заведение. ФОТО
В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Краматорск ударными беспилотниками.
Об этом сообщила мэрия, передает Цензор.НЕТ.
Враг применил 5 БпЛА "Герань-2".
"К счастью, обошлось без пострадавших. Есть разрушения и повреждения: образовательного учреждения, жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Устанавливаем окончательные последствия ночного террора", - говорится в сообщении.
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YU ST
показать весь комментарий02.07.2025 10:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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