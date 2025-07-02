РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11061 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины Обстрел Краматорска
631 1

Рашисты ударили по Краматорску беспилотниками. Повреждено учебное заведение. ФОТО

В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Краматорск ударными беспилотниками.

Об этом сообщила мэрия, передает Цензор.НЕТ.

Враг применил 5 БпЛА "Герань-2".

Обстрел Краматорска 2 июля 2025 года

"К счастью, обошлось без пострадавших. Есть разрушения и повреждения: образовательного учреждения, жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Устанавливаем окончательные последствия ночного террора", - говорится в сообщении.

Читайте: Удар РФ по дому в Краматорске: количество погибших возросло до 6

Автор: 

Краматорськ (2333) обстрел (28290) Донецкая область (10158) Краматорский район (427)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.07.2025 10:25 Ответить
 
 