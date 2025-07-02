Рашисти вдарили по Краматорську безпілотниками. Пошкоджено заклад освіти. ФОТО
У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Краматорськ ударними безпілотниками.
Про це повідомила мерія, передає Цензор.НЕТ.
Ворог застосував 5 БпЛА "Герань-2".
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Є руйнування та пошкодження: освітнього закладу, житлових будинків та цивільної інфраструктури.
Встановлюємо остаточні наслідки нічного терору", - йдеться в повідомленні.
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YU ST
показати весь коментар02.07.2025 10:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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