УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12231 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини Обстріл Краматорська
723 1

Рашисти вдарили по Краматорську безпілотниками. Пошкоджено заклад освіти. ФОТО

У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Краматорськ ударними безпілотниками.

Про це повідомила мерія, передає Цензор.НЕТ.

Ворог застосував 5 БпЛА "Герань-2".

Обстріл Краматорська 2 липня 2025 року

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Є руйнування та пошкодження: освітнього закладу, житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Встановлюємо остаточні наслідки нічного терору", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість загиблих зросла до 6

Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29612) Донецька область (8974) Краматорський район (433)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.07.2025 10:25 Відповісти
 
 