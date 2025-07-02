Задержали военного, который за 5 тысяч долларов переправлял уклонистов в Словакию. ФОТОРЕПОРТАЖ

36-летнему военнослужащему сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый организовал канал незаконного выезда военнообязанных в Словацкую Республику через так называемую "зеленую границу".

Стоимость таких "услуг" составляла 5 тысяч долларов США с человека.

Правоохранители задокументировали попытку переправки "клиента" призывного возраста вне официальных пунктов пропуска, а самого переправщика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Во время обыска у него изъяты деньги, вероятно полученные преступным путем, и мобильный телефон.

Сейчас ему избрана мера пресечения.











