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Задержали военного, который за 5 тысяч долларов переправлял уклонистов в Словакию. ФОТОРЕПОРТАЖ

36-летнему военнослужащему сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый организовал канал незаконного выезда военнообязанных в Словацкую Республику через так называемую "зеленую границу".

Стоимость таких "услуг" составляла 5 тысяч долларов США с человека.

Правоохранители задокументировали попытку переправки "клиента" призывного возраста вне официальных пунктов пропуска, а самого переправщика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Во время обыска у него изъяты деньги, вероятно полученные преступным путем, и мобильный телефон.

Сейчас ему избрана мера пресечения.

Военный переправлял мужчин в Словакию
Военный переправлял мужчин в Словакию
Военный переправлял мужчин в Словакию
Военный переправлял мужчин в Словакию

Автор: 

Словакия (1014) уклонисты (961)


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А є вже вирок суду, де осіб визнали винними в ухиленні від мобілізації, чи це чергова спроба журналістів нагнати пафосу в заголовку?
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02.07.2025 15:34 Ответить
Сама корумпована армія світу.
Результат корупції видно по справах на фронті.
Мародери під час війни, за гроші і маму рідну заріжуть.
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02.07.2025 15:35 Ответить
демпінгував. А був би працівником ТЦК, то знав би й ціни і кришу мав би потужну. Ну нічого, трохи доплатить може переведуть
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02.07.2025 15:36 Ответить
Він не військовий. Всі військові зараз боронять Україну. Він - під@р@с, якого за відкати ховають в "Західному регіоні"...
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02.07.2025 15:39 Ответить
Не поділився з ким треба
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02.07.2025 16:34 Ответить
За демпінг взяли. Брав би 10 тис. - ніхто не чіпав би.
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02.07.2025 17:24 Ответить
 
 